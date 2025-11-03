В Україні за час війни зʼявилося близько 70 нових виноробень завдяки значному спрощенню законодавства. Про це повідомив голова Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України Володимир Печко, пише «Інтерфакс-Україна» 3 листопада.

Деталі

«За останні 4,5 роки через удосконалення норм і кліматичні зміни кількість виноробних підприємств зросла на 70%. Йдеться приблизно про 70 нових обʼєктів. Вони легалізувалися, почали платити податки, офіційно працевлаштовувати персонал. В Україні почали зʼявлятися невеликі шато. Раніше дрібних виноробень не було ані за радянських часів, ані в незалежній державі», – зазначив він під час виставки Agro2Food.

Керівник асоціації нагадав, що раніше ліцензія на виробництво вина коштувала близько 500 000 грн. Тепер, завдяки спрощеній реєстрації, процедура стала доступнішою: охочі можуть отримати дозвіл за два тижні. З початком буму малих шато виноробам забракло сировини та виноградників, розповів експерт.

За оцінками Печка, в Україні нині близько 20 000 га виноградників, з яких 5000 га закладено під час війни. Ці дані не включають окуповані території Криму, Херсонської та Миколаївської областей.

Голова асоціації пояснив, що глобальне потепління дозволило висаджувати виноград у нетрадиційних регіонах. Наприклад, у Київській області діє близько 10 ліцензованих виноробень. Вони вирощують сировину локально, а решту докуповують в Одеській та Миколаївській областях.

Українські винороби активно імпортують спирт переважно з Молдови та Грузії, де виноградарство розвиненіше, констатував він.

Печко також відзначив позитивний вплив створення в Одеській області лабораторії ізотопного аналізу. Вона допомагає перевіряти виноматеріали, що сприяє виробництву якіснішої продукції.

«Активізація переробки зробила виноградарство прибутковим. У 2023 році кілограм винограду на переробку коштував 5–8 грн, а в 2024–2025 рр. – уже 18–25 грн. Це стимулювало нові насадження», – наголосив експерт і додав, що експорт українського вина поки що скромний.

«Поки що ми не готові завойовувати Європу як топ-експортери. Треба працювати над цим, але насамперед – захищати внутрішній ринок. Виробляти якісне вино і конкурувати на ньому в Україні», – підсумував голова Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України.

Контекст

До початку повномасштабної війни українське виноробство стрімко розвивалося: у 2021 році кількість нових виноробень зростала на 50–60%. Однак війна суттєво загальмувала цей прогрес. Площа виноградників зменшилася майже вдвічі – з 47 000 до 24 000 га, а виробництво на окупованих територіях було втрачено, зокрема й історичну виноробню «Князь Трубецкой».

У 2024 році з’явилося 36 нових ліцензованих виноробень. Цьому сприяли дерегуляція та спрощення умов для входу в галузь: скасовано обов’язкову ліцензію вартістю 500 000 грн, запроваджено декларативну реєстрацію, а малим виробникам дозволено працювати без власних виноградників за фіксованою платою – 30 000 грн на рік.