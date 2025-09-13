Мережа супермаркетів «Сільпо» Володимира Костельмана почала продавати вино під власною торговою маркою Winetruck. У лінійці – вино з Італії та Франції, обʼєднане під одним брендом. До кінця 2025-го планують вивести на полиці 25 вин із різних країн. Чи підуть вони шляхом Rozetka?

У магазинах «Сільпо» з’явилася власна винна марка Winetruck. «Виробництво замовляємо у відомих своїм вином країнах, продаж – ексклюзивно в мережі», – каже керівниця винних проєктів Fozzy Group Євгенія Ніколайчук.

У лінійці планують 25 вин: у липні стартували продажі перших трьох вин із Італії, у серпні додали ще чотири – з Франції, говорить Ніколайчук. У планах до кінця 2025-го – додати смаки з Іспанії, Німеччини, Чилі та ПАР.