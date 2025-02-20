Ринок на понад $37 млрд. Які економічні можливості для інвесторів та бізнесу відкриває гуманітарне розмінування в Україні? Розповідає директор ЦГР Володимир Байда

Понад 60 держав сьогодні стикаються з проблемою мін та вибухонебезпечних залишків війни, звітує ООН. Україна – серед лідерів цього сумного списку. Після вторгнення Росії міжнародні партнери вже виділили понад $700 млн на проєкти гуманітарного розмінування в Україні. Наразі немає точних прогнозів, скільки коштуватиме повне очищення територій країни від мінної небезпеки, але йдеться про десятки мільярдів доларів. Як досвід України з розмінування територій перетворити на експортний ресурс? Розповідає Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування

Розмінування в Україні триває ще з часів Другої світової війни, але після 2014 року проблема набула нового масштабу. Території Донецької та Луганської областей опинилися в списку замінованих. Крім українських військових та ДСНС, їхнім очищенням від вибухонебезпечних предметів займалися і міжнародні організації – HALO Trust, FSD та інші. Гуманітарні організації, які допомагали Україні, прогнозували повне розмінування підконтрольних Україні територій до 2022-го.

Але після повномасштабного вторгнення 2022 року Україна опинилася серед найбільш замінованих країн світу. Щомісяця на деокупованих територіях фіксуються сотні підривів на мінах, що призводить до втрат серед військових і цивільних, а також руйнування техніки та інфраструктури. Зокрема, понад 90 000 км² сільськогосподарських земель можуть бути заміновані, що ставить під загрозу економічне відновлення.

На повне гуманітарне розмінування, за оцінками Світового банку, потрібно щонайменше $37,4 млрд, але ця сума зростатиме через триваючі бойові дії. Відокремлення гуманітарного розмінування від військового стає критично важливим, а сама галузь перетворюється на стратегічну для України на десятиліття вперед.

Потреба в регуляції

Українські фермери продовжують роботу навіть під звуки вибухів, адже їхній добробут напряму залежить від обробки землі. Через це, окрім сертифікованих операторів, у країні з’явилися нелегальні «чорні сапери». Вони без сертифікації, але за винагороду, розміновували поля, наражаючи на небезпеку людей, тварин та екологію.

Фермери зверталися до них через брак часу та коштів, оскільки спочатку програма компенсації за розмінування передбачала покриття лише 50-80% витрат. Дехто також використовував статус замінованих земель для звільнення від земельного податку.

Наразі з ініціативи Міністерства економіки та Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) держава компенсує 100% вартості гуманітарного розмінування сільгоспземель. У 2024 році уряд виділив 3 млрд грн на програму компенсації коштів аграріям, у цьому році вже виділено 1 млрд грн. Сертифіковані роботи з гуманітарного розмінування виконують близько 80 операторів, а загальна площа потенційно забруднених територій сягає 139 000 км².

Програма з розмінування

Центр гуманітарного розмінування розпочав роботу у травні 2024 року для координації та практичного виконання заходів з розмінування. Його мета – зробити забруднені території безпечними для життя та господарської діяльності.

Наразі ЦГР зосереджений на реалізації програми компенсації витрат на розмінування сільськогосподарських земель, ініційованої Мінекономіки.

Для участі в програмі компенсації аграрії, чиї землі забруднені або імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами, подають заявки. Факт забруднення визначається шляхом нетехнічного обстеження.

Заявка подається через державний аграрний реєстр (ДАР) і проходить кілька етапів перевірки працівниками ЦГР.

Спочатку підтверджується забрудненість ділянки. Перевіряються межі, цільове призначення землі та відсутність податкового боргу (окрім податкового боргу зі сплати за землю або боргу зі сплати єдиного податку, якщо аграрій є платником ЄП IV групи). Також дані фермера звіряють із санкційними списками.

Потім оголошується аукціон за заявкою на державній тендерній платформі Prozorro для забезпечення прозорості процесу. На платформі відбуваються торги для визначення оператора-переможця, який здійснить розмінування земель.

Після завершення розмінування оператор надає ЦГР необхідні документи, зокрема копію сертифіката про очищення території або гарантійного листа на вивільнену за результатами нетехнічного обстеження територію. І лише після цього державні кошти перераховуються на рахунок оператора.

Перші результати

Після запуску ЦГР та програми компенсації витрат сектор гуманітарного розмінування розвинувся безпрецедентними темпами. З вересня 2024 року проведено 50 аукціонів щодо закупівлі послуг з гуманітарного розмінування с/г земель загальною площею 9600 га. Укладено 47 договорів на розмінування 9500 га площі на понад 530 млн грн.

Це дозволило знизити середню вартість розмінування сільгоспземель за підписаними ЦГР договорами до 56 000 грн/га – у 20 разів дешевше за оцінку Світового банку у близько 1,2 млн грн.

За шістьма договорами вже закінчено повні цикли гуманітарного розмінування та отримано 27 сертифікатів про передачу відповідальності щодо розмінованих територій. Майже 670 га повернуто в безпечне користування аграріям.

Активно розробляють і впроваджують нові технології й українські мілтек-компанії: дрони, детектори, автономні роботизовані платформи, протимінні машини, алгоритми з пошуку мін. Розвиток ринку також стимулює фінансовий, страховий та освітній сектори, а на розмінованих територіях зменшується соціальна напруга.

Перспективи ринку розмінування

У 2025 році планується остаточне врегулювання законодавства України, щоб забезпечити довготривале функціонування ринку розмінування. Мінекономіки спільно з Міноборони, МВС та іншими відомствами прискорює його розвиток, а Центр гуманітарного розмінування має стати ключовим виконавцем цього процесу.

Збільшення кількості операторів дасть змогу розширити обсяги розмінованих земель, прискорити їхнє повернення в агросектор і гарантувати безпеку. Окрім цього, ринок відкриває економічні можливості для інвесторів і бізнесу. Успішний досвід України може стати експортним ресурсом – від технологій до регуляторних рішень – для інших країн, що потребують розмінування.