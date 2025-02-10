В Україні запустили електронний сервіс для захисту бджіл від отруєння

Міністерство аграрної політики та продовольства запускає перший етап електронного сервісу «Є-Бджільництво». Мета – допомогти бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль 10 лютого.

Деталі

Нова платформа надасть аграріям можливість вести журнал обробки земель ЗЗР, подавати заявки на пошук пасічників для розміщення пасік, обирати пасічників з наданого списку та визначати період і ділянки для запланованої обробки. Сервіс дозволяє інформувати пасічників, чиї пасіки розташовані в радіусі 8 км від оброблюваних земель.

Бджолярі зможуть інтегрувати ДАР з реєстром пасічників, вказувати геопозиції своїх пасік, надавати відгуки на заявки аграріїв, шукати аграріїв для запилення та обирати типи культур і відповідні земельні ділянки для цього.

Сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами, такими як реєстри пасік і пестицидів.

Контекст

У 2024 році в Україні зафіксовано значне зростання смертності бджіл – на рівні 20-25%, що суттєво перевищує довоєнні показники, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» директор ННЦ Інститут бджільництва ім. Ф. Прокоповича Володимир Постоєнко. Причинами стали несприятливі погодні умови, зокрема заморозки під час цвітіння білої акації та посуха, яка негативно вплинула на врожай соняшнику.

Залишається актуальною проблема отруєння пестицидами, що спричиняє близько 60% випадків загибелі бджіл в Україні за останні роки. Загальні втрати бджільництва через війну оцінюються в 30%.