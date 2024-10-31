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В Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд у січні-серпні. Найбільше – з Німеччини

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Із січня по серпень в Україну було імпортовано 215 600 легкових авто, зокрема, вживаних та нових, повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Держстату. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Ключові факти

  • Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.
  • Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 42 468 авто.
  • У топі країн-експортерів на другому місці США (34 590), на третьому – Китай (25 604) .
  • Далі слідує Японія, звідки було ввезено 21 934 авто, водночас із Кореї було поставлено 11 159 машин.
  • До найпопулярніших країн-постачальників легкових авто в Україну також увійшли: Франція – 10 741 одиниця, Словаччина – 9651 авто, Мексика – 9391 машин, Чехія – 9117 і Велика Британія – 9070 автівок.

Контекст

У серпні українці витратили майже 15 млрд грн на придбання нових легкових авто, що на 45% більше, ніж торік, і на 28% більше порівняно з попереднім місяцем. За місяць продано 8107 автомобілів, що є рекордом воєнного часу. Середньомісячний показник 2021 року становив 8600 автомобілів.

Аномально високий серпневий попит відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків. Проте, вже у вересні українці придбали 5700 нових легкових авто, продажі зменшилися на 30%. Всього з січня по вересень українці придбали 53 000 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У вересні український автопарк поповнили майже 17 000 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, це один з найнижчих показників реєстрацій у цьому році, менше було тільки у січні. Порівняно з серпнем поточного року ринок значно охолонув. 

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