Кабінет міністрів звільнив Валерію Іонан з посади заступниці міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі 27 травня. Сама Іонан підтвердила своє звільнення на сторінці у Facebook

Деталі

«Сьогодні я офіційно завершую свою каденцію на посаді заступниці міністра цифрової трансформації України», – написала Іонан в своєму Facebook.

Ексзаступниця голови Мінцифри додала, що далі працюватиме радницею віце-прем’єр-міністра Михайла Федорова з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

У фокусі Іонан на новій посаді будуть: залучення ресурсів і партнерств у сферах цифровізації та інновацій, посилення глобального представництва оборонного кластера Brave1, підтримка координації ключових напрямів у Мінцифри, створення та запуск інноваційних партнерських проєктів, додала ексзаступниця Федорова у своєму дописі.

Контекст

Валерія Іонан доєдналася до команди Міністерства цифрової трансформації у 2019 році. З кінця 2023 року команда Іонан працювала зокрема над створенням Стратегії цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року. У січні 2025-го уряд затвердив цю стратегію.

Впровадження стратегії, на думку авторів документу, має забезпечити Україні місце в таких топрейтингах: 30 країн за компонентом «Тягар державного регулювання», 40 країн – за рівнем ринкового домінування та 60 країн – за захистом інтелектуальної власності в Індексі глобальної конкурентоспроможності. А також у рейтингу 30 країн за бізнес-регулюванням в Індексі економічної свободи.

Один з напрямів Стратегії інновацій передбачає створення в Україні заводу з виробництва чипів.