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Справу про вбивство Ірини Фаріон передали до суду, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя Дніпра за обвинуваченням у вбивстві мовознавиці і колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, повідомляє Офіс генпрокурора 26 грудня. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Ключові факти

  • Дії обвинуваченого перекваліфіковали на підставі зібраних доказів. 
  • Йому інкримінують умисне вбивство особи, повʼязане з виконанням нею громадського обовʼязку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
  • За версією слідчих, 19 липня у Львові обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета і втік з місця події. Жінка померла того ж дня від проникаючого вогнепального поранення у голову у лікарні.
  • Прокурори стверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обовʼязку та з мотивів національної нетерпимості.
  • За даними прокурорів, обвинувачений начебто виявив переконання в «національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою». Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. 
  • Нацполіція повідомляє, що у 2022 році підозрюваний в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією. 
  • Під час перебування у цих групах у підозрюваного начебто виникла особиста неприязнь до Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Слідчі стверджують, що підозрюваний вважав, що Фаріон своїми діями «розколювала народну єдність» і через це у нього нібито виник умисел на вбивство.
  • За версією слідства, підозрюваний готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю. 

Контекст

Увечері 19 липня у Львові невідомий стріляв у Фаріон, від отриманих поранень вона померла у лікарні. Фаріон було 60 років, вона була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода». 

25 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Фігуранту 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави, який продовжено до 12 січня 2025 року.

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