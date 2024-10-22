Велика Британія надасть Україні кредит у майже $3 млрд за рахунок російських активів

Велика Британія таким чином робить свій внесок у кредит у розмірі $50 млрд для України, анонсований на саміті G7 у червні.

Україна отримає додаткове фінансування від Великої Британії у розмірі £2,26 млрд ($2,9 млрд) на закупівлю необхідного військового обладнання для захисту від вторгнення Росії, повідомив британський уряд. Кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Ключові факти

Кредит Великої Британії у розмірі £2,26 млрд призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволяє країні інвестувати у ключове обладнання та озброєння, зокрема протиповітряну оборону й артилерію. Він йде на додаток до існуючої військової допомоги Великої Британії у розмірі £3 млрд на рік для України.

Велика Британія відправила в Україну близько 400 одиниць різного озброєння, а міністр оборони Джон Гілі нещодавно оголосив, що країна поставить Україні 650 легких багатоцільових ракетних систем посилення протиповітряної оборони.

Кредит G7 на суму $50 млрд був вперше анонсований на саміті лідерів в Італії у червні цього року. Велика Британія оголосила про свій внесок у цю схему і найближчими тижнями представить внутрішнє законодавство, яке дасть змогу перевести кошти в Україну якнайшвидше.

Контекст

14 червня на саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько $50 млрд. Передбачається, що кошти обслуговуватимуться та погашатимуться за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в ЄС й інших юрисдикціях.

Згідно з цим планом ЄС і США мали взяти на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Кредит від Великої Британії надається на додаток до £12,8 млрд, уже виділених на військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні.

Фінансування йде разом із запровадженням Великою Британією та міжнародними партнерами найбільшого пакету санкцій, коли-небудь введеного проти великої економіки. Минулого тижня країна запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ). На сьогодні це найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна.

Водночас країни Європейського Союзу розраховують відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року.