Оборонні підприємства зможуть тимчасово бронювати нових співробітників на 45 днів, навіть якщо вони ще не перебувають на військовому обліку. Відповідний законопроєкт ( №13335 ) Верховна Рада 272 голосами ухвалила 9 жовтня, повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

Деталі

Після підписання документа президентом України українські підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть тимчасово бронювати нових працівників, щоб дати їм час пройти військово-лікарську комісію, оформити документи та офіційно працевлаштуватися.

«Відтепер українські підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком», – зазначила Янченко.

Документ авторства групи депутатів від фракції «Слуга народу» розроблявся спільно з Мінстратегпромом та оборонними асоціаціями. Його мета – оперативно розв’язати проблему кадрового дефіциту на підприємствах ОПК, щоб прискорити виробництво українського озброєння, написала Янченко.

Контекст

13 серпня Кабмін затвердив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Зміни спрямовані на підтримку функціонування підприємств у зонах бойових дій та збереження їхнього кадрового потенціалу. Відповідно до оновлених правил, до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, розташованих у зонах активних або потенційних бойових дій, можуть бути заброньовані. Перелік таких територій визначає Мінрозвитку.

Із 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».

Кабмін передав Міноборони функції про визначення критично важливих підприємств ОПК та організації бронювання їхніх співробітників.