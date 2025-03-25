Законопроєкт про створення Поштабанку пройшов перше читання у Верховній Раді

Верховна Рада схвалила законопроєкт №13018д про створення банку фінансової інклюзії. Документ у першому читанні підтримали 269 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі. Йдеться про фінустанови, створені на базі діючих компаній чи банків, що обслуговуватимуть території, куди не дійшли чинні гравці банківського ринку. Зокрема, «Укрпошта» заявила, що у неї вже готова інфраструктура для роботи банку фінінклюзії.

Деталі

Законопроєкт передбачає запровадження нового виду банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Мета такого банку – обслуговування клієнтів, які не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг: громадян і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

На законодавчому рівні будуть визначені терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії».

Національний банк буде наділений повноваженнями для сприяння розвитку фінансової інклюзії.

Банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, субʼєктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу яких за попередній звітний календарний рік не перевищує €5 млн.

«Укрпошти» має готову інфраструктуру, тож зможе швидко розгорнути роботу банку фінінклюзії, йдеться у письмовій відповіді пресслужби компанії на запит Forbes. «Створення БФІ дозволить долучити до банківського сектору понад 30% українців та створити банківську інфраструктуру, яка зможе працювати навіть в умовах відсутності світла та звʼязку», – зазначається у коментарі.

Контекст

Про ідею НБУ появи на українському ринку компаній-банків Forbes писав у липні минулого року. 25-го вересня голова Нацбанку Андрій Пишний представив цю концепцію.

Зареєстрований 19-го вересні 2024-го проєкт № 12044 про створення банків фінансової інклюзії було відхилено Радою. Він передбачав заборону на надання фінпослуг суб’єктами господарювання, крім тих, у кого чистий річний дохід не перевищує суму, еквівалентну €2 млн, і громад.

Згодом у Раді зареєстрували новий проєкт № 13018 та альтернативний № 13018-1.

Фінансовий Комітет Верховної Ради на засіданні 20-го березня рекомендував прийняти законопроєкт №13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні у другому читанні, повідомив глава Комітету ВР Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.