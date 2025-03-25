Законопроєкт про створення Поштабанку пройшов перше читання у Верховній Раді

Верховна Рада схвалила законопроєкт №13018д про створення банку фінансової інклюзії. Документ у першому читанні підтримали 269 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі. Йдеться про фінустанови, створені на базі діючих компаній чи банків, що обслуговуватимуть території, куди не дійшли чинні гравці банківського ринку. Зокрема, «Укрпошта» заявила, що у неї вже готова інфраструктура для роботи банку фінінклюзії.
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Деталі
- Законопроєкт передбачає запровадження нового виду банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.
- Мета такого банку – обслуговування клієнтів, які не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг: громадян і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.
- На законодавчому рівні будуть визначені терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії».
- Національний банк буде наділений повноваженнями для сприяння розвитку фінансової інклюзії.
- Банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, субʼєктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу яких за попередній звітний календарний рік не перевищує €5 млн.
- «Укрпошти» має готову інфраструктуру, тож зможе швидко розгорнути роботу банку фінінклюзії, йдеться у письмовій відповіді пресслужби компанії на запит Forbes. «Створення БФІ дозволить долучити до банківського сектору понад 30% українців та створити банківську інфраструктуру, яка зможе працювати навіть в умовах відсутності світла та звʼязку», – зазначається у коментарі.
Контекст
Про ідею НБУ появи на українському ринку компаній-банків Forbes писав у липні минулого року. 25-го вересня голова Нацбанку Андрій Пишний представив цю концепцію.
Зареєстрований 19-го вересні 2024-го проєкт № 12044 про створення банків фінансової інклюзії було відхилено Радою. Він передбачав заборону на надання фінпослуг суб’єктами господарювання, крім тих, у кого чистий річний дохід не перевищує суму, еквівалентну €2 млн, і громад.
Згодом у Раді зареєстрували новий проєкт № 13018 та альтернативний № 13018-1.
Фінансовий Комітет Верховної Ради на засіданні 20-го березня рекомендував прийняти законопроєкт №13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні у другому читанні, повідомив глава Комітету ВР Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
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