Трамп показав «золоту картку» США за $5 млн із своїм зображенням

Президент США Дональд Трамп показав журналістам «золоту картку» з власним портретом, яка дає право на громадянство США за $5 млн, пише New York Post 3 квітня. Вперше про «золоті картки» Трамп заговорив у лютому. В інших країнах діють аналогічні програми для залучення багатих мігрантів.

Ключові факти

«За $5 млн це може стати вашим, — сказав Трамп журналістам. – Це була перша із карт. Це золота картка – карта Трампа».

Трамп заявив, що він був першим покупцем, але не був упевнений, хто був другим покупцем, і пояснив, що карта «ймовірно, вийде менш як за два тижні».

У лютому Трамп оголосив про плани розпочати продаж «золотих карт», які надаватимуть «привілеї грін-карти» заможним іноземцям, фактично модернізувавши застарілу програму віз EB-5.

Міністр торгівлі США Говард Лютник раніше у березні заявляв, що було продано понад 1000 золотих карток і що понад 37 млн людей у ​​всьому світі мають можливість купити її. «Зараз черга на EB-5 складає 250 000. 200 000 цих золотих грін-карт (по $5 млн) — це $1 трлн для погашення нашого боргу», — раніше пояснював Лютнік, маючи на увазі державний борг у розмірі $36,5 трлн.

Контекст

В основі системи золотих карток лежить перероблена візова програма EB-5, яка дає іноземним громадянам, які інвестували близько $1 млн у США, можливість отримати грін-картку, яка відрізняється від візи тим, що надає негромадянам право на постійне проживання та відкриває шлях до громадянства.

На відміну від деяких віз, які привʼязують іноземців до певних робочих місць, грін-картки дають мігрантам гнучкість у виборі місця роботи.

У 1990-х роках Конгрес створив програму віз EB-5 із різними пороговими вимогами. Вона надає інвесторам та їхнім сімʼям можливість отримати статус постійного резидента США за умови інвестування значних коштів в економіку країни та створення нових робочих місць.

За даними торгової асоціації учасників програми Invest In the USA (IIUSA), за останні два з половиною десятиліття було видано 135 518 віз EB-5.