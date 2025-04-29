Cуд ЄС заборонив продаж «золотих паспортів» Мальти багатим іноземцям

Програма «золотих паспортів» Мальти для заможних інвесторів порушує правила Європейського союзу про громадянство, постановив суд блоку і ухвалив рішення, покликане змусити острів відмовитися від комерціалізації громадянства ЄС, пише Bloomberg 29 квітня.

Ключові факти

Суд ЄС ухвалив, що пропозиція острівної держави, яка надає громадянство інвесторам, серед яких російські та близькосхідні магнати, знаменитості та зірки спорту, суперечить законодавству ЄС.

Держава ЄС «не може надавати своє громадянство – і, по суті, європейське громадянство — в обмін на заздалегідь визначені платежі чи інвестиції, оскільки це по суті рівнозначне перетворенню набуття громадянства на просту комерційну угоду», постановив суд ЄС, що базується в Люксембурзі.

Програма громадянства для інвесторів на Мальті дозволила окремим особам отримати громадянство, щоб вони могли жити і працювати там, з мінімальною пожертвою в розмірі €600 000 ($684 400). Необхідні інвестиції також включають купівлю будинку, а добровільні пожертвування заохочуються. Паспорти Мальти, як країни ЄС, надають своїм власникам свободу жити та працювати у будь-якій точці всередині блоку з 27 країн.

Мальта – одна з небагатьох європейських країн, які останніми роками пропонують «золоті візи» та паспорти, які набули популярності під час європейської боргової кризи, коли країни почали продавати дозвіл на проживання для залучення іноземних інвестицій.

Португалія, Ірландія, Греція, Угорщина в останні роки також запустили такі програми для багатих, щоб отримати в свої руки таку цінну свободу пересування до ЄС. Але ці пропозиції викликали обурення Європейської комісії — виконавчого органу блоку — яка заявила, що політика «готівка за громадянство» наражає ЄС на ризик відмивання грошей і безпеки.

Брюссель вважає стосовно програми Мальти, що «надання громадянства ЄС в обмін на заздалегідь визначені виплати» «несумісне з принципом щирої співпраці», закріпленим у правилах блоку.

Рішення, винесене 29 квітня, суперечить думці радника трибуналу ЄС, який минулого року заявив, що країни ЄС самі повинні «визначати, хто має право бути їхнім громадянином і, як наслідок, хто є громадянином ЄС».

Контекст

У 2023 році Європейська комісія звернулася до суду ЄС з приводу програми «громадянство за інвестиції» Мальти, стверджуючи, що продаж паспортів ЄС підриває «сутність громадянства ЄС», яке ґрунтується на взаємній довірі між державами-членами.

Кіпр та Болгарія скасували схеми платного громадянства під тиском Брюсселя, який стверджував, що такі схеми створюють ризики корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Мальта переглянула свою схему в 2020 році, і уряд Мальті заявив, що посилив вимоги до перевірки благонадійності заявників. Люди, які купують мальтійський паспорт, повинні зробити одноразову інвестицію в розмірі не менше €600 000 або купити або орендувати нерухомість, пожертвувати €10 000 на благодійність і прожити в країні три роки. Для осіб, які інвестують €750 000, термін проживання може бути скорочено до одного року.

Аналіз Financial Times, показав, що 16 осіб, які отримали мальтійські паспорти, були політично значущими особами або згодом зазнали санкцій або були засуджені за злочини.

На противагу рішенню суду ЄС, президент Дональд Трамп хоче переманити заможних іноземців до США. Трамп нещодавно зробив кроки, щоб залучити багатих іноземних інвесторів до США. Так звана «Золота карта Трампа» пропонує посвідку на проживання та шлях до громадянства інвесторам, які заплатять $5 млн у скарбницю США. Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що уряд продав понад 1000 віз за один день у березні.