Законопроєкт №14097, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 3 грудня, передбачає вдосконалення умов для сумлінного бізнесу (так званого Клубу білого бізнесу), повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

За словами голови комітету, документом значно покращено інститут «Клубу білого бізнесу», а саме: уточнено умови перебування платників податків. «Ми прибрали ті норми, які були зайвими, які, власне, робили цей інститут менш комфортним, ніж він повинен бути для білого бізнесу», – зазначив Гетманцев.

Згідно з порівняльною таблицею, змінюються критерії середньомісячної нарахованої та/або виплаченої заробітної плати для податкових агентів – юридичних осіб (має дорівнювати/перевищувати розмір середньої зарплати у відповідній галузі та регіоні, помноженої на коефіцієнт 1,1 та бути не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року).

Контролюючими органами не розпочинаються податкові перевірки з дня, наступного за днем оприлюднення переліку.

Законопроєкт №14097 також містить низку інших важливих рішень, що стосуються податку на нерухоме майно та підвищення ставки податку на прибуток банків до 50%.

«Ми відкоригували оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. Власне, ті люди, які поїхали з окупованих територій, вони не повинні враховувати у своєму неоподатковуваному мінімумі нерухоме майно, яке вони там лишили», – розповів Гетманцев і додав, що попередня норма, яка передбачала таке врахування, була прибрана із закону.

Контекст

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює адміністрування податків під час воєнного стану та вводить концепцію «Клубу білого бізнесу».

Цей закон створює перелік платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та отримують пільги в умовах воєнного стану. До нього можуть увійти юрособи, ФОПи, включно з резидентами «Дія.City», які відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня зарплат.

Учасники Клубу отримують мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), прискорені камеральні перевірки, відшкодування ПДВ, швидке надання податкових консультацій і персонального комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, зокрема через відеозв’язок.

У«Клубі білого бізнесу» на середину вересня 2025 року перебували 6619 компаній і понад пів тисячі ФОПів. За останній квартал їх кількість скоротилася на 26%.