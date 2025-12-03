Підписка від 49 грн
Верховна Рада втретє підвищила податок для банків

Наталія Софієнко
Forbes
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада 3 грудня проголосувала в другому читанні та в цілому законопроєкт №14097 про зміни до Податкового кодексу. Він передбачає тимчасове підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

  • Документ підтримали 272 народні депутати.
  • Також законопроєкт містить норму про звільнення банків від виконання обовʼязків податкового агента у разі банкрутства фізичних осіб.
  • Міністерство фінансів очікує, що це збільшить надходження до державного бюджету у 2026 році на додаткові 30 млрд грн.

Контекст

Ставка податку на прибуток банків у розмірі 50% була запроваджена тимчасово з листопада 2023 року і застосовувалася до прибутку, нарахованого за весь 2023 рік. Вона також діяла щодо прибутку банків за 2024-й.

Початкова причина збільшення оподаткування в тому, що під час повномасштабної війни банки почали отримувати рекордні прибутки, здебільшого завдяки операціям із державними активами – ОВДП та депозитними сертифікатами Нацбанку. 

Автор документа, голова фінкомітету Данило Гетманцев, переконаний, що збільшення ставки допоможе покрити частину бюджетного дефіциту на наступний рік. Банківський сектор попереджає: кредитів для великого бізнесу може стати менше, а залучати інвесторів буде складніше. Скільки може принести податок до бюджету та які наслідки його впровадження – читайте у матеріалі Forbes.ua.

В НБУ розкритикували ідею третього підвищення податків на прибуток банків.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, непропорційне податкове навантаження – це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів, рівень довіри до якого – один із найвищих у країні. Для банків, на відміну від інших секторів, діє постійна підвищена ставка податку на прибуток на рівні 25% замість 18%. «На практиці ж вони взагалі вже двічі сплатили підвищений податок за ставкою 50%, тож фактично забезпечують третину сплачених до бюджету податків, або в 15 разів більше за свою частку у ВВП. Це неприємний урок на майбутнє, що за прозорість із тебе візьмуть вищі податки», – сказав голова НБУ у жовтні.

