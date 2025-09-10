Серпневе оновлення переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства – так званого «Клубу білого бізнесу» – налічуватиме 7149 компаній та підприємців, що на 26% або 2524 учасники менше, ніж у попередній версії списку. Про це повідомила Державна податкова служба.

Деталі

У ДПС уточнили, що понад 50% учасників – 3634 суб’єкти – залишаються у переліку ще з листопада 2024 року.

До переліку увійдуть 6619 юридичних осіб: 3879 компаній на загальній системі оподаткування, 243 резиденти «Дія.Сіті», 1607 юросіб – платників єдиного податку ІІІ групи та 890 – IV групи. Крім того, у списку будуть 530 фізичних осіб-підприємців, серед яких 58 працюють на загальній системі, а 472 – на спрощеній системі ІІІ групи.

Попри скорочення кількості платників, їхня частка у надходженнях до зведеного бюджету у січні–серпні 2025 року зросла на 2,78% – до 13,26% від усіх податкових платежів, або 185,22 млрд грн.

Оновлений список опублікують 18 вересня на сайті податкової служби.

Контекст

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який визначає особливості податкового адміністрування в умовах воєнного стану та регулює створення «клубу білого бізнесу».

Цей закон передбачає формування переліку платників податків, які добровільно виконують вимоги податкового законодавства та отримують певні пільги під час воєнного стану. До списку може бути включено юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, зокрема резидентів «Дія.City», що відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня заробітної плати.

Перелік «клубу білого бізнесу» оновлюється щокварталу, дозволяючи підприємствам як потрапляти до нього, так і вибувати.

Частина підприємців, зокрема члени Європейської Бізнес Асоціації та учасники регіональних зустрічей із податковою, закликали до перегляду підходів.

Наприкінці квітня цього року стало відомо, уряд готується переглянути критерії для включення до «клубу білого бізнесу». У липні на реєстрацію до Верховної Ради подано законопроєкт, який удосконалює правовий режим для платників податків із високим рівнем податкової дисципліни.