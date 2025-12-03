Верховна Рада відтермінувала запровадження системи «еАкциз» до 1 листопада 2026 року. Відповідна норма міститься у законопроєкті N14097 про внесення змін до Податкового кодексу, який 3 грудня депутати ухвалили у другому читанні.

Деталі

Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу, прокоментував ухвалення законопроєкту віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, такий крок гарантуватиме максимально безпечний і стабільний запуск системи.

Під час тестування бізнес зможе: налаштувати касові та складські програми; навчити команди працювати з e-марками; протестувати роботу в реальних умовах.

Федоров зазначив, що тестування відбуватиметься до 12 жовтня 2026 року, а з 1 листопада 2026 року «еАкциз» стане обов’язковим для всіх.

«еАкциз одночасно охоплює два ринки – алкоголю й тютюну. Це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким ми працюємо майже три роки. Таких систем ще не створювала жодна країна світу», – наголосив віцепремʼєр.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Раніше компанії, що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликали уряд і Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запуск електронної акцизної марки. Бізнес пояснює, що система «еАкциз», яка має запрацювати з 1 січня 2026 року, нині перебуває на фрагментарній стадії розробки і не готова до повноцінної експлуатації.

Зокрема, асоціація «Укртютюн» попередила про ризики щоденних втрат державного бюджету більш як на 400 млн грн через неготовність до запуску з 1 січня 2026 року електронної системи «еАкциз».

Закон №3173-IX передбачав впровадження системи «еАкциз» у два основні етапи:

березень 2025 року – початок тестового режиму системи «еАкциз» для добровільного підключення учасників ринку;

січень 2026 року – система стає обов’язковою для всіх виробників, імпортерів і продавців підакцизних товарів із перехідним періодом до кінця 2026 року, під час якого діють знижені штрафи (від 10% до 30%).

За новими правилами, виробники та імпортери самостійно зможуть генерувати електронну акцизну марку в цифровій системі простежуваності «еАкциз» та наносити на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок. Ці коди об’єднуватимуть у групові та наноситимуть на блоки, коробки чи ящики.