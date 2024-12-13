Після російської атаки п’ять із дев’яти енергоблоків АЕС України зменшили потужність – МАГАТЕ 

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури 13 грудня потужність п’яти з дев’яти діючих ядерних енергоблоків АЕС України була знижена. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в соцмережі Х. Російська атака на енергообʼєкти України відбулася через день після того, як Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила проєкт резолюції про загрозу ядерній та радіаційній безпеці через обстріли РФ.

Деталі

Агентство не уточнило, на скільки саме українські АЕС скоротили потужність генерації.

12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ прийняла проєкт резолюції, в якій зазначається, що обстріли енергетичної інфраструктури України становлять загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

МАГАТЕ оцінюватиме ризики та ступінь пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні, зокрема підстанцій, що є критично важливими для роботи АЕС, йдеться у документі.

Резолція закликає всі держави-члени продовжувати надавати підтримку для посилення технічної допомоги та моніторингової діяльності МАГАТЕ в Україні.

Контекст

13 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Тривога була оголошена в усіх регіонах країни. Після 08:00 ракети в основному рухалися на Захід України, де сталися влучання. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив 93 ракети і майже 200 дронів. Було збито 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет завдяки українським F-16. Це була одна з найбільших атак на енергетику країни.

«Укренерго» через ракетну атаку обмежило постачання електроенергії, відключивши три з шести черг споживачів, повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко. На Тернопільщині 50% споживачів залишилися без світла через ракетний удар по енергооб’єктах. Обсяг обмежень збільшився з однієї до трьох черг одночасно.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що енергетики вживають усіх заходів для мінімізації наслідків атак. Пошкодження будуть уточнені, як тільки дозволить безпекова ситуація.