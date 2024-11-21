Запорізька АЕС на межі блекауту вдруге за тиждень через російський обстріл

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією в Європі, її захопили російські військові ще на початку повномасштабного вторгнення.

Одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу, тепер станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, повідомляє пресслужба Міненерго 21 листопада. У разі відключення останньої лінії на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут.

Ключові факти

Міненерго зазначає, що блекаут станції є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

Через російський обстріл реальна загроза блекауту на Запорізькій АЕС фіксується вже вдруге за цей тиждень.

«Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики почнуть відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Контекст

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022-го захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси. У жовтні 2022 року Путін своїм «указом» передав окуповану Запорізьку АЕС в управління новоствореної компанії «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», яка є дочірнім підприємством «Росатому».

Від початку окупації Запорізької АЕС там сталося понад 10 блекаутів.

Наприкінці червня в МАГАТЕ повідомляли, що через обстріли та пожежу біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу. Зруйнований обʼєкт розташований приблизно за 16 км на північний захід від тимчасово окупованої станції.

У липні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист ядерних обʼєктів України і деокупацію ЗАЕС. Документ підтримали 99 країн, проти проголосували лише вісім: Білорусь, Бурунді, Куба, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія.