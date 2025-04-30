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Виконавча рада замість CEO. «Еко-маркет» змінив модель управління (оновлено)

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

До Виконавчої ради мережі «Еко-маркет» увійшли шість керівників /пресслужба «Еко-маркет»

До Виконавчої ради мережі «Еко-маркет» увійшли шість керівників Фото пресслужба «Еко-маркет»

Президентка «Еко-маркету» Інна Мірошниченко завершила співпрацю з компанією. Ритейлер переходить до моделі колегіального керівництва у форматі Виконавчої ради. Про це йдеться у пресрелізі «Еко-маркету».

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Ключові факти

  • «Еко-маркет» тепер буде без посади СЕО. Замість цього керівництво компанією здійснюватиме Виконавча рада. До її складу входять керівники ключових напрямів з досвідом та глибоким розумінням бізнесу компанії, кажуть у пресслужбі «Еко-маркету». 
  • У Виконавчу раду увійшли шість керівників: фінансовий директор Тетяна Козодерова, маркетинг-директор Віталій Старомінський, операційний директор Денис Погорєлов, HR-директор Людмила Чорноморець-Лісовська, директор з логістики Наталія Краснікова і комерційний директор Данило Майстренко. 
  • Така управлінська модель гарантує послідовність, ефективну координацію та стабільність усіх процесів у компанії, зазначають у пресслужбі. «Еко-маркет» продовжує роботу та виконує зобов’язання перед постачальниками, партнерами й споживачами, додають там. 
  • Оновлено о 19:12. «Інна Мірошниченко обіймала посаду Президента компанії, а не СЕО», — повідомили у пресслужбі «Еко-маркету» після публікації новини. «Еко-маркет» тепер буде без посади Президента компанії, але діючий генеральний директор залишається в структурі компанії, додають там.

Контекст

Компанія почала працювати на українському ритейл-ринку 2003 року. На квітень 2025-го у мережу «Еко-маркет» входить 81 магазин у 16 регіонах України. У компанії працюють 2500 співробітників. 

Сукупний виторг ТОВ «Еко» і ТОВ «Торговий дім «Аванта», які розвивають «Еко-маркет», у 2024 році знизився на 6%, до 5,9 млрд грн, випливає з даних YouControl. У компанії знизився прибуток на 14%, до 13,3 млн грн. 

Інна Мірошниченко очолила компанію у вересні 2020-го і пропрацювала на посаді президента «Еко-маркету» майже пʼять років. Власниками «Еко-маркету» є Наталя Бондарєва і Святослав Нечитайло. Вони також володіють алкогольним виробником «Баядера».

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