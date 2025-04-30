Виконавча рада замість CEO. «Еко-маркет» змінив модель управління (оновлено)

Президентка «Еко-маркету» Інна Мірошниченко завершила співпрацю з компанією. Ритейлер переходить до моделі колегіального керівництва у форматі Виконавчої ради. Про це йдеться у пресрелізі «Еко-маркету».

Ключові факти

«Еко-маркет» тепер буде без посади СЕО. Замість цього керівництво компанією здійснюватиме Виконавча рада. До її складу входять керівники ключових напрямів з досвідом та глибоким розумінням бізнесу компанії, кажуть у пресслужбі «Еко-маркету».

У Виконавчу раду увійшли шість керівників: фінансовий директор Тетяна Козодерова, маркетинг-директор Віталій Старомінський, операційний директор Денис Погорєлов, HR-директор Людмила Чорноморець-Лісовська, директор з логістики Наталія Краснікова і комерційний директор Данило Майстренко.

Така управлінська модель гарантує послідовність, ефективну координацію та стабільність усіх процесів у компанії, зазначають у пресслужбі. «Еко-маркет» продовжує роботу та виконує зобов’язання перед постачальниками, партнерами й споживачами, додають там.

Оновлено о 19:12. «Інна Мірошниченко обіймала посаду Президента компанії, а не СЕО», — повідомили у пресслужбі «Еко-маркету» після публікації новини. «Еко-маркет» тепер буде без посади Президента компанії, але діючий генеральний директор залишається в структурі компанії, додають там.

Контекст

Компанія почала працювати на українському ритейл-ринку 2003 року. На квітень 2025-го у мережу «Еко-маркет» входить 81 магазин у 16 регіонах України. У компанії працюють 2500 співробітників.

Сукупний виторг ТОВ «Еко» і ТОВ «Торговий дім «Аванта», які розвивають «Еко-маркет», у 2024 році знизився на 6%, до 5,9 млрд грн, випливає з даних YouControl. У компанії знизився прибуток на 14%, до 13,3 млн грн.

Інна Мірошниченко очолила компанію у вересні 2020-го і пропрацювала на посаді президента «Еко-маркету» майже пʼять років. Власниками «Еко-маркету» є Наталя Бондарєва і Святослав Нечитайло. Вони також володіють алкогольним виробником «Баядера».