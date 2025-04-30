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Исполнительный совет вместо CEO. «Эко-маркет» изменил модель управления

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

В Исполнительный совет сети «Эко-маркет» вошли шесть руководителей /пресс-служба «Еко-маркет»

В Исполнительный совет сети «Эко-маркет» вошли шесть руководителей Фото пресс-служба «Еко-маркет»

Президент «Эко-маркета» Инна Мирошниченко завершила сотрудничество с компанией. Ритейлер переходит к модели коллегиального руководства в формате Исполнительного совета. Об этом говорится в пресс-релизе «Эко-маркета».

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Ключевые факты

  • «Эко-маркет» теперь будет без должности СЕО. Вместо этого руководство компанией будет осуществлять Исполнительный совет. В его состав входят руководители ключевых направлений с опытом и глубоким пониманием бизнеса компании, говорят в пресс-службе «Эко-маркета».
  • В Исполнительный совет вошли шесть руководителей: финансовый директор Татьяна Козодерова, маркетинг-директор Виталий Староминский, операционный директор Денис Погорелов, HR-директор Людмила Черноморец-Лисовская, директор по логистике Наталья Красникова и коммерческий директор Даниил Майстренко.
  • Такая управленческая модель гарантирует последовательность, эффективную координацию и стабильность всех процессов компании, отмечают в пресс-службе. «Эко-маркет» продолжает работу и выполняет обязательства перед поставщиками, партнерами и потребителями, добавляют там.

Контекст

Компания начала работу на украинском ритейл-рынке в 2003 году. В апреле 2025-го в сеть «Эко-маркет» входит 81 магазин в 16 регионах Украины. В компании трудятся 2500 сотрудников.

Совокупная выручка ООО «Эко» и ООО «Торговый дом «Аванта», развивающий «Эко-маркет», в 2024 году снизилась на 6%, до 5,9 млрд грн, следует из данных YouControl. У компании снизилась прибыль на 14%, до 13,3 млн грн.

Инна Мирошниченко возглавила компанию в сентябре 2020-го и проработала в должности президента «Эко-маркета» почти пять лет. Владельцами «Эко-маркета» являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло. Они также владеют алкогольным производителем «Баядера».

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