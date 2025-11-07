Після обстеження інженерних систем торговельно-офісного комплексу Gulliver консорціум державних банків виявив ознаки умисного псування, вилучення та незаконного вивезення критичного обладнання. Банки готуються притягнути винних до цивільної та кримінальної відповідальності, йдеться у повідомленні пресслужби Ощадбанку 7 листопада.

Деталі

Під час обстеження інженерних систем Gulliver 31 жовтня – 3 листопада, проведеного за участю правоохоронців і понятих, зафіксовано пошкодження та блокування ключових елементів інфраструктури, зазначається у пресрелізі.

Зокрема, виявлено штучне блокування систем електроживлення, пошкодження резервного енергетичного обладнання, аварійну зупинку систем безпеки, зупинку водопостачання та каналізації, а також відсутність частини IT-інфраструктури й технічної документації.

Консорціум банків – Ощадбанк (80%) і Укрексімбанк (20%) – кваліфікує інцидент як умисний саботаж і заявляє, що зараз триває закупівля нового обладнання та тестування усіх систем, включно з енергетичними, вентиляційними й водними.

Протягом тижня очікуються проміжні результати перевірок, після чого буде визначено терміни повного відновлення роботи комплексу. Безпечність його експлуатації має попередньо підтвердити Державна служба з надзвичайних ситуацій, зазначено у повідомленні.

Контекст

Gulliver – один із ключових комплексів столиці, розташований біля метро «Палац спорту», неподалік – Бесарабська площа і Хрещатик. У комплексі площею понад 150 000 кв. м працюють більш ніж 250 магазинів і ресторанів, понад 50 компаній.

У липні 2025 року право власності на ТОК Gulliver було зареєстровано за консорціумом державних банків після стягнення об’єкта з попереднього власника – ТОВ «Три О», яке не виконало кредитних зобов’язань.

30 жовтня комісія Ощадбанку визнала ситуацію з інженерними системами комплексу небезпечною для експлуатації нібито через відмову працівників «Три О» передати управління комунікаціями.

Орендарі Gulliver звільнені від орендних платежів на період тимчасового призупинення роботи комплексу.

Поки колишній і новий власники – «Три О» і Ощадбанк – обмінюються звинуваченнями, страждають сотні орендарів торгової та офісної частин будівлі. На скільки може затягнутися протистояння, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.