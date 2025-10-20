Суд скасував арешт, накладений на київський торгово-розважальний комплекс «Гулівер» у рамках кримінального провадження проти посадовців ТОВ «Три О» (колишнього власника ТРЦ) за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків. Про це 20 жовтня повідомила пресслужба Ощадбанку, який разом з Укрексімбанком отримав право власності на комплекс через боргові зобов’язання.
Деталі
- Згідно з повідомленням, державні банки активно працюють над стабілізацією управління об’єктом: укладено більшість договорів оренди, підписано угоди на обслуговування комплексу, а також сформовано управлінську команду.
- Наразі банки планують самостійно управляти ТРЦ, спрямовуючи отримані доходи на підтримку економіки та оборонно-промислового комплексу.
Контекст
26 липня Ощадбанк та Укрексімбанк повідомили про набуття права власності на ТРЦ Gulliver через борги його власника. Комплекс було стягнено через заборгованість у розмірі $675 млн, пов’язану з невиконанням кредитних зобов’язань та арештом у рамках кримінальних проваджень.
За інформацією джерел Forbes в Ощадбанку та НБУ, Віктор Поліщук, якого вважають фактичним власником ТРЦ, надавав особисту поруку за кредит. У 2020 році він намагався домовитися про реструктуризацію боргу, про що анонімно повідомив менеджер одного з державних банків. Офіційно власником комплексу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук, відомий як власник мережі «Ельдорадо» та банку «Михайлівський», що збанкрутував у 2016 році, перебуває під санкціями РНБО з 2025 року.
У квітні 2024 року ТРЦ Gulliver арештували через несплату податків на суму 145,8 млн грн, а в червні комплекс передали в управління АРМА. Агентство двічі намагалося знайти управителя для ТРЦ.
Джерела в Укрексімбанку повідомили, що у разі стягнення комплексу банки планують його продати. Нинішній власник Gulliver оскаржує передачу ТРЦ державним банкам.
