Суд скасував арешт, накладений на київський торгово-розважальний комплекс «Гулівер» у рамках кримінального провадження проти посадовців ТОВ «Три О» (колишнього власника ТРЦ) за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків. Про це 20 жовтня повідомила пресслужба Ощадбанку, який разом з Укрексімбанком отримав право власності на комплекс через боргові зобов’язання.

Деталі

Згідно з повідомленням, державні банки активно працюють над стабілізацією управління об’єктом: укладено більшість договорів оренди, підписано угоди на обслуговування комплексу, а також сформовано управлінську команду.

Наразі банки планують самостійно управляти ТРЦ, спрямовуючи отримані доходи на підтримку економіки та оборонно-промислового комплексу.

Контекст

26 липня Ощадбанк та Укрексімбанк повідомили про набуття права власності на ТРЦ Gulliver через борги його власника. Комплекс було стягнено через заборгованість у розмірі $675 млн, пов’язану з невиконанням кредитних зобов’язань та арештом у рамках кримінальних проваджень.

За інформацією джерел Forbes в Ощадбанку та НБУ, Віктор Поліщук, якого вважають фактичним власником ТРЦ, надавав особисту поруку за кредит. У 2020 році він намагався домовитися про реструктуризацію боргу, про що анонімно повідомив менеджер одного з державних банків. Офіційно власником комплексу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук, відомий як власник мережі «Ельдорадо» та банку «Михайлівський», що збанкрутував у 2016 році, перебуває під санкціями РНБО з 2025 року.

У квітні 2024 року ТРЦ Gulliver арештували через несплату податків на суму 145,8 млн грн, а в червні комплекс передали в управління АРМА. Агентство двічі намагалося знайти управителя для ТРЦ.

Джерела в Укрексімбанку повідомили, що у разі стягнення комплексу банки планують його продати. Нинішній власник Gulliver оскаржує передачу ТРЦ державним банкам.