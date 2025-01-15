США запроваджують нові санкції проти РФ. У списку є структура, що управляє окупованою ЗАЕС

Міністерство фінансів США запроваджує нові обмеження проти спроб Росії оминути санкції США, повідомляє відомство 15 січня. Дії спрямовані проти схеми ухилення від санкцій, створеної між субʼєктами РФ та Китаю задля спрощення транскордонних платежів за санкційні товари. До списку санкцій внесли киргизький Керемет Банк, а також структуру «Запорожская атомная электростанция», що управляє захопленою ЗАЕС.

Ключові факти

«Сьогоднішні дії підривають здатність Кремля обійти наші санкції та отримати доступ до товарів, необхідних для створення зброї для їхньої війни в Україні, – заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо. – Сьогоднішнє розширення обовʼязкових вторинних санкцій зменшить доступ Росії до доходів та товарів».

Державний департамент США запроваджує санкції проти більш ніж 150 організацій та осіб, включаючи широкий спектр компаній російської оборонної промисловості та тих, хто підтримує її військово-промислову базу.

Сьогоднішні санкції також включають десятки компаній із різних країн, які продовжують підтримувати зусилля Росії щодо ухилення від санкцій США, особливо в КНР, яка залишається найбільшим постачальником товарів подвійного призначення та посередником у ухиленні від санкцій на підтримку військових зусиль Росії.

Росія та Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ як у Росії, так і в Китаї, які виступатимуть як контрагенти для забезпечення транскордонних платежів за чутливі товари. Повідомляється, що у схемі беруть участь російські фінансові установи, включені до списку санкцій США: публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії», акціонерне товариство «Альфа-Банк», відкрите акціонерне товариство «Совкомбанк», T-Bank та товариство з обмеженою відповідальністю Банк «Точка». У цій схемі беруть участь такі російські компанії: «Гербаріум Офіс Менеджмент» (Гербарій), «Атлант Торг», «Сігма Партнерс», «Транзакції та Розрахунки», «Арктур».

У списку також є низка китайських компаній.

Посадові особи киргизького Керемет Банку принаймні з літа 2024-го координують дії з російськими посадовцями та російським Промзвʼязокбанком, що входить до списку санкцій США, для реалізації схеми ухилення від санкцій.

Також під обмеження потрапила структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС, ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» та її генеральний директор, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

У списку є дві дочірні компанії «Росатома»: НПО «Центротех» і ФГУП «Горно-химический комбинат», понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.

Обмеження стосуються майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA, близько 25 металургійних підприємств РФ, зокрема «Каменськ-Уральський металургійний завод», «Терра Сталь Групп» та компанії групи «Керамакс».

США запровадили санкції і щодо турецької суднобудівної верфі KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.

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Контекст

10 січня США запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній. Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів.

Рішення наклало санкції на 183 судна, переважно нафтові танкери, які є частиною «тіньового флоту», а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту. Під санкціями опинилися російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», а також більше двох десятків їхніх дочірніх компаній.