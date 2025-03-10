Міноборони цьогоріч планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва

Міністерство оборони України у 2025 році планує придбати 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Деталі

Зазначається, що у 2023 році Міноборони купувало дрони тисячами, а у 2024 році разом із Держспецзв’язку закупили понад 1,5 млн одиниць, з яких 96% коштів отримали українські виробники.

У 2025 році обсяги зростуть ще більше, адже український ОПК здатен виготовити близько 4,5 млн FPV-дронів, і Міноборони має намір закупити їх усі, додав він.

На закупівлю дронів у цьому році Міноборони виділить понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.

Канєвський додав, що бюджет на закупівлі 2025 року вже затверджено, що дозволить оперативно забезпечувати фронт безпілотниками.

Контекст

У 2024 році Україна перевищила план із виробництва 1 млн дронів. За даними проєкту DOZORRO TI Ukraine, через Prozorro на закупівлю безпілотників уклали контрактів на 15,4 млрд грн, що вшестеро більше, ніж у 2023 році (2,6 млрд грн).

4 грудня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров затвердив створення в кожній бригаді ЗСУ посади відповідального за закупівлі, щоб прискорити постачання армії технікою та обладнанням.

На 2025 рік на виробництво та закупівлю зброї передбачено рекордні щонайменше 739 млрд грн. Прем’єр Денис Шмигаль 7 лютого наголосив, що довгострокові контракти мають стати стандартом для виробників озброєнь.

Міноборони планує витратити понад 44 млрд грн на FPV-дрони у 2025 році, включно з моделями на оптоволокні.

У лютому Агенція оборонних закупівель Міноборони запропонувала ринку нову модель забезпечення БПЛА, яка поєднує два підходи, зокрема формат маркетплейсу.

21 лютого уряд додатково виділив 7,9 млрд грн на дрони, передавши ці кошти Держспецзв’язку для здійснення закупівель.