Підтримка ОПК. Банки видали кредитів виробникам озброєння на 623 млн грн

В рамках державної програми пільгового кредитування для ОПК вже видано девʼять кредитів на загальну суму 623 млн грн, ще 74 заявки на розгляді в банках на суму 8,64 млрд грн. Про це повідомила Українська Рада Зброярів.

Ключові факти

Мета програми – забезпечити виробників необхідними ресурсами для інвестування у CapEx та OpEx .

та . Радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Максим Черкіс під час зустрічі із зброярами 4 квітня представив механізм портфельної гарантії, який дозволяє компаніям зі статусом критичних, що працюють понад 12 місяців, отримати кредит навіть без класичної застави. Це особливо важливо для молодих виробників, які не мають у власності майна, але вже виконують контракти, зазначила Українська Рада Зброярів.

Представники банків озвучили свої пропозиції для виробників ОПК. Зокрема, «Укрексімбанк» пропонував гнучкі фінансові інструменти реструктурування. «Ощадбанк» розглядає в якості альтернативної застави майнові права за діючими державними контрактами.

Обговорюється можливість створення SPV-компаній для залучення інвестицій у виробничу інфраструктуру.

для залучення інвестицій у виробничу інфраструктуру. Під час зустрічі обговорювалася ідея розширення програми фінансування через запровадження механізму лізингу — наразі це питання перебуває на стадії опрацювання.

Контекст

5 листопада 2024-го уряд дав старт програмі пільгового кредитування для підприємств військово-промислового комплексу, яку анонсував ще в березні 2024 року.

Українські виробники озброєння давно очікували на її прийняття. Через закритий експорт, нестабільні замовлення та брак фінансування компанії частіше вдаються до релокації за кордон. «На третьому році війни ВПК – єдина галузь української економіки, що не має доступу до дешевих грошей», – розповідав у вересні Владислав Бельбас, гендиректор «Української бронетехніки», найбільшого приватного виробника озброєння в Україні.

Що програма дає бізнесу та які компанії можуть на неї розраховувати, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У грудні український виробник засобів РЕБ та РЕР отримав перший доступний кредит у рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК. У бюджеті до кінця 2024 року на кредитування ВПК закладали 260 млн грн, плани на 2025 – 2,5 млрд грн. Програма працюватиме за аналогом кредитної «5-7-9».