У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада російський «Шахед» знищив склад, орендований дніпровською компанією з виробництва солоних снеків Star Brands. Про це повідомляє пресслужба компанії 3 листопада. Унаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств «Снек Продакшн» та «Клуб Чипсів».

Деталі

Пожежа, що виникла після атаки, станом на ранок 3 листопада ще триває. Постраждалих серед працівників немає — персонал перебував в укриттях, повідомила група компаній.

За попередніми оцінками, компанія зазнала багатомільйонних збитків. Остаточна сума втрат буде визначена після завершення рятувальних робіт і обстеження території.

Star Brands подала заяви до правоохоронних органів про злочин країни-агресора.

2 листопада вдень Росія атакувала дронами Павлоград: пошкоджені підприємство, транспортні засоби та господарські споруди, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Внаслідок ударів загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка та 8-річну дитину.

Контекст

Юридичною особою групи компаній Star Brands є ТОВ «Стар Брендс», яке зареєстроване у Дніпрі. Кінцевим бенефіціарним власником вказана Лариса Омельченко. Група компаній спеціалізується на снеках, крупах, борошні, консервах, бакалійній продукції та засобах гігієни.

До складу групи входять підрозділи: Snack Production (снеки), Food Sales (продукти харчування), Star Brands Asia (експорт в Азію), логістична компанія Eurogrouptrans та виробничі підприємства з повним циклом переробки зернових.

Власні бренди: Flint (сухарики), BIG BOB (горіхи, снеки), Khutorok (борошно, крупи), Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir, La Pasta та інші – понад 10 торгових марок і більше тисячі видів продукції.

За підсумками 2024 року збитки компанії досягли 542 000 грн, свідчать дані YouControl. Даних про доходи немає.

У квітні атака російськими дронами обійшлася Star Brands у більш ніж 30 млн грн.