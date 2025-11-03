У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада російський «Шахед» знищив склад, орендований дніпровською компанією з виробництва солоних снеків Star Brands. Про це повідомляє пресслужба компанії 3 листопада. Унаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств «Снек Продакшн» та «Клуб Чипсів».
Деталі
- Пожежа, що виникла після атаки, станом на ранок 3 листопада ще триває. Постраждалих серед працівників немає — персонал перебував в укриттях, повідомила група компаній.
- За попередніми оцінками, компанія зазнала багатомільйонних збитків. Остаточна сума втрат буде визначена після завершення рятувальних робіт і обстеження території.
- Star Brands подала заяви до правоохоронних органів про злочин країни-агресора.
- 2 листопада вдень Росія атакувала дронами Павлоград: пошкоджені підприємство, транспортні засоби та господарські споруди, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Внаслідок ударів загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка та 8-річну дитину.
Контекст
Юридичною особою групи компаній Star Brands є ТОВ «Стар Брендс», яке зареєстроване у Дніпрі. Кінцевим бенефіціарним власником вказана Лариса Омельченко. Група компаній спеціалізується на снеках, крупах, борошні, консервах, бакалійній продукції та засобах гігієни.
До складу групи входять підрозділи: Snack Production (снеки), Food Sales (продукти харчування), Star Brands Asia (експорт в Азію), логістична компанія Eurogrouptrans та виробничі підприємства з повним циклом переробки зернових.
Власні бренди: Flint (сухарики), BIG BOB (горіхи, снеки), Khutorok (борошно, крупи), Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir, La Pasta та інші – понад 10 торгових марок і більше тисячі видів продукції.
За підсумками 2024 року збитки компанії досягли 542 000 грн, свідчать дані YouControl. Даних про доходи немає.
У квітні атака російськими дронами обійшлася Star Brands у більш ніж 30 млн грн.
