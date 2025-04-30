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Понад 30 млн грн збитків. Виробник сухариків Flint постраждав від атаки «Шахедів»

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Star Brands Flint Chipster's Big Bob /ДСНС України

Гасіння пожежі на складах Star Brands Фото ДСНС України

Атака російськими «Шахедами» обійшлася дніпровській компанії з виробництва солоних снеків Star Brands у більш ніж 30 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомив директор зі стратегічного маркетингу Star Brands Group Євген Разуваєв.

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Ключові факти

  • Через атаку «Шахедів» постраждало два склади компанії загальною площею 6500 кв.м у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Там знаходилася продукція Star Brands Group: зокрема, чіпси Chipsterʼs, сухарики Flint, арахіс Big Bob. 
  • Фінальної оцінки збитків ще немає, однак попередня – щонайменше 30 млн грн, каже Євген Разуваєв. Після припинення перших пожеж внаслідок влучань «Шахедів» пізніше сталася ще пожежа на складах, додає він. 
  • «Склади відновленню не підлягають, фактично все потрібно будувати з нуля», – пояснює Разуваєв. Зараз планується часткове перенесення складів компанії у Центральний та Західний регіони України.

Контекст

Вночі 23 квітня 2025 року Росія атакувала Синельниківський район Дніпропетровської області. «Внаслідок удару ворожого БпЛА виникла пожежа на аграрному підприємстві», – повідомляла пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Повідомлялося про двох поранених людей.

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