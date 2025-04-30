Понад 30 млн грн збитків. Виробник сухариків Flint постраждав від атаки «Шахедів»

Атака російськими «Шахедами» обійшлася дніпровській компанії з виробництва солоних снеків Star Brands у більш ніж 30 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомив директор зі стратегічного маркетингу Star Brands Group Євген Разуваєв.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключові факти
- Через атаку «Шахедів» постраждало два склади компанії загальною площею 6500 кв.м у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Там знаходилася продукція Star Brands Group: зокрема, чіпси Chipsterʼs, сухарики Flint, арахіс Big Bob.
- Фінальної оцінки збитків ще немає, однак попередня – щонайменше 30 млн грн, каже Євген Разуваєв. Після припинення перших пожеж внаслідок влучань «Шахедів» пізніше сталася ще пожежа на складах, додає він.
- «Склади відновленню не підлягають, фактично все потрібно будувати з нуля», – пояснює Разуваєв. Зараз планується часткове перенесення складів компанії у Центральний та Західний регіони України.
Контекст
Вночі 23 квітня 2025 року Росія атакувала Синельниківський район Дніпропетровської області. «Внаслідок удару ворожого БпЛА виникла пожежа на аграрному підприємстві», – повідомляла пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлялося про двох поранених людей.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.