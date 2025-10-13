Виробники, які хочуть продавати свою продукцію державі через систему Prozorro, мають надавати більше документів для підтвердження 25% української складової у собівартості товару. Про це повідомляє пресслужба уряду 13 жовтня.
Деталі
- Щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, виробник має подати: копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік; довідку про технологічні операції на виробництві; копію протоколу випробувань зразка продукції з акредитованої лабораторії; підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та персоналу.
- Мінекономіки отримало додаткові повноваження: перевіряти документи, здійснювати автоматизовану перевірку заявок через портал і повідомляти про порушення відповідну комісію.
- Зміни внесено до постанов Кабміну №166 та №861, які регулюють функціонування електронної системи закупівель і порядок підтвердження локалізації.
- У 2025 році вимога локалізації становить 25%, у 2026 – 30%. Надалі поріг зростатиме щороку на 5% до рівня 40%.
- «Ми вдосконалюємо процедуру включення продукції до цього переліку, щоб державні закупівлі не перетворювались на інструмент підтримки псевдолокалізованого імпорту. Йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні», – сказав заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Контекст
Локалізація в публічних закупівлях – це вимога мінімальної частки української складової в собівартості товарів, які закуповуються відповідно до Закону «Про публічні закупівлі». Вона забезпечує спрямування державних коштів на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості. Вимога локалізації є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».
За розрахунками Мінекономіки у 2024 році реалізація політики розвитку українських виробників забезпечила 0,64% зростання ВВП, або більш як 88 млрд грн.
