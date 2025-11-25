Ночью 25 ноября во время массированного российского удара по Киеву пострадал один из объектов группы «Текстиль-Контакт». Повреждены складские и производственные помещения, пострадала ткань и частично оборудование. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее совладелец Александр Соколовский.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- «Сегодня ночью прилетело на ТК», – написал основатель компании Александр Соколовский в Facebook. По его данным, от взрывной волны и обломков повреждены собственные складские и производственные помещения в Киеве. Из сотрудников никто не пострадал. Здания расположены в Днепровском районе, общая площадь помещений – 5000 кв. м.
- Бетонные конструкции почти не пострадали, по словам Соколовского. «Фасады, потолок, окна – много разрушений, много замокшей ткани, оборудование меньше пострадало», – говорит он. Ориентировочная сумма ущерба, по его словам, – $300 000.
- Компания планирует восстановление помещений, в какие сроки – пока неизвестно, сообщил Соколовский. «Ждем специалистов, бюджеты», – говорит он.
- Отшив, упаковку, отгрузки компания перераспределила на другие предприятия группы, всего у нее 13 фабрик по Украине.
- В 2022 году пострадала текстильная фабрика компании в Чернигове, в 2023-м – филиал «Текстиль-Контакт» в Запорожье. Были и другие повреждения в Киеве, по словам Соколовского. Приблизительная сумма ущерба с начала войны – $1,3–1,4 млн, говорит он.
Контекст
«Текстиль-Контакт», совладельцем которой является Александр Соколовский, сейчас одна из крупнейших текстильных компаний Украины. В группу входят девять предприятий в семи регионах Украины. «Текстиль-Контакт» ориентирована на работу под заказ и оптовую продажу, реализует свою продукцию в четырех гипермаркетах «Ткани» и шоу-руме в Киеве.
В 2024 году выручка «ТК-Домашний текстиль» упала на 42%, до 874 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.
Торгово-промышленная группа компаний «Текстиль-Контакт» («ТК-Групп») с начала полномасштабной войны инвестировала в развитие около $14,5 млн.
Ночью и утром 25 ноября Россия совершила очередную массированную воздушную атаку на столицу. Для удара по Киеву оккупанты привлекли ударные дроны и ракеты разных типов. Об этом сообщили киевский мэр Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки есть погибшие и раненые.
В Святошинском районе Киева пострадал логистический цент Novus общей площадью 40 000 кв. м.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.