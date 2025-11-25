Ночью 25 ноября во время массированного российского удара по Киеву пострадал один из объектов группы «Текстиль-Контакт». Повреждены складские и производственные помещения, пострадала ткань и частично оборудование. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее совладелец Александр Соколовский.

Отшив, упаковку, отгрузки компания перераспределила на другие предприятия группы, всего у нее 13 фабрик по Украине. Фото Фото: Александр Соколовский / Facebook

Подробности

«Сегодня ночью прилетело на ТК», – написал основатель компании Александр Соколовский в Facebook. По его данным, от взрывной волны и обломков повреждены собственные складские и производственные помещения в Киеве. Из сотрудников никто не пострадал. Здания расположены в Днепровском районе, общая площадь помещений – 5000 кв. м.

Бетонные конструкции почти не пострадали, по словам Соколовского. «Фасады, потолок, окна – много разрушений, много замокшей ткани, оборудование меньше пострадало», – говорит он. Ориентировочная сумма ущерба, по его словам, – $300 000.

Компания планирует восстановление помещений, в какие сроки – пока неизвестно, сообщил Соколовский. «Ждем специалистов, бюджеты», – говорит он.

Отшив, упаковку, отгрузки компания перераспределила на другие предприятия группы, всего у нее 13 фабрик по Украине.

В 2022 году пострадала текстильная фабрика компании в Чернигове, в 2023-м – филиал «Текстиль-Контакт» в Запорожье. Были и другие повреждения в Киеве, по словам Соколовского. Приблизительная сумма ущерба с начала войны – $1,3–1,4 млн, говорит он.

Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Текстиль-Контакт», совладельцем которой является Александр Соколовский, сейчас одна из крупнейших текстильных компаний Украины. В группу входят девять предприятий в семи регионах Украины. «Текстиль-Контакт» ориентирована на работу под заказ и оптовую продажу, реализует свою продукцию в четырех гипермаркетах «Ткани» и шоу-руме в Киеве.

В 2024 году выручка «ТК-Домашний текстиль» упала на 42%, до 874 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.

Торгово-промышленная группа компаний «Текстиль-Контакт» («ТК-Групп») с начала полномасштабной войны инвестировала в развитие около $14,5 млн.

Ночью и утром 25 ноября Россия совершила очередную массированную воздушную атаку на столицу. Для удара по Киеву оккупанты привлекли ударные дроны и ракеты разных типов. Об этом сообщили киевский мэр Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В Святошинском районе Киева пострадал логистический цент Novus общей площадью 40 000 кв. м.