За перші вісім місяців обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тоді як за підсумками семи місяців зниження становило 18,5%. Про це повідомила Державна служба статистики 19 вересня.

Деталі

За її даними, у господарствах населення скорочення за січень-серпень склало 6,3%, тоді як на підприємствах – 9,6%.

За видами діяльності виробництво продукції рослинництва за вісім місяців зменшилося на 9,7% (у господарствах населення – на 5,3%, на підприємствах – на 12,2%), тоді як продукція тваринництва скоротилася на 4,9% (у господарствах населення – на 8,6%, на підприємствах – на 2,4%).

Як повідомлялося раніше, за підсумками семи місяців зниження виробництва продукції рослинництва становило 25,5% (у господарствах населення – 11,7%, на підприємствах – 30,6%), а продукції тваринництва – 4,7% (у господарствах населення – 8,3%, на підприємствах – 2,3%).

Контекст

Міністерство економіки України залишило прогноз урожаю зернових на 2025 рік на рівні 56 млн тонн, незважаючи на складні погодні умови, повідомив заступник міністра економіки, екології та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв’ю Forbes. За його словами, на врожай цього року вплинули численні погодні труднощі, зокрема весняні заморозки, які сповільнили дозрівання та збирання врожаю, нестача вологи та пожежі на півдні країни.

«Попри це, ми прогнозуємо, що врожай зернових сягне 56 млн тонн, як і минулого року, хоча в окремих регіонах можливі втрати», – зазначив Висоцький.

За даними Держстату від 19 серпня, за перші сім місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Виробництво продукції рослинництва знизилося на 25,5%, тоді як тваринництва – на 4,7%. На підприємствах загальне скорочення виробництва склало 22,3%, зокрема рослинництво зменшилося на 30,6%, а тваринництво – на 2,3%.