Visa призначила нового регіонального президента підрозділу, який включає Україну і ще 85 країн

Компанія Visa призначила Тарека Махмуда регіональним президентом підрозділу Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки, йдеться в пресрелізі компанії. Він керуватиме операційною діяльністю Visa у регіоні, що складається з 86 країн, у тому числі України.

Ключові факти

На цій посаді Махмуд змінив Ендрю Торре, якого нещодавно призначили президентом Value-Added Services Visa – напряму, що стрімко розширився до глобального бізнесу обсягом $9 млрд та забезпечує річне зростання доходу на рівні 20% з 2021 року.

Махмуд має понад 30 років досвіду у сфері банківських послуг та платежів. До нового призначення він працював у Лондоні, обіймаючи посаду керівника напряму Value-Added Services у європейському регіоні Visa. До компанії він приєднався у 2019 році як регіональний менеджер у Південно-Східній Азії, працюючи в сінгапурському офісі.

До роботи у Visa Махмуд обіймав керівні посади в Ahli United Bank, ANZ і HSBC. Відтепер він працюватиме в Дубаї й негайно приступить до виконання обов’язків, підпорядковуючись Оліверу Дженкіну, регіональному президенту Visa на глобальних ринках.

Наразі робота Visa у регіоні CEMEA охоплює понад 1800 клієнтів, яких обслуговують 23 місцеві офіси.

Контекст

Платіжна система Mastercard півтора десятиліття домінувала на українському ринку, систематично випереджаючи головного глобального конкурента Visa за кількістю банківських карток. Цьогоріч Visa вийшла вперед. Так, у першому кварталі 2025-го кількість карток платіжної системи Visa зросла на 8,8%, до 69,2 млн, тоді як у Mastercard вона зменшилася на 0,3%, до 67,7 млн

Причина не лише в кращих тарифах для банків, а й у локальному менеджменті. Як Visa відновлювала позиції на українському ринку – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.