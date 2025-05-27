Кількість карток платіжної системи Visa у першому кварталі зросла на 5,62 млн (8,8%), тоді як у конкурента Mastercard спостерігалося зменшення на 0,2 млн (0,3%). Завдяки цьому Visa вперше за довгий час випередила Mastercard за загальною кількістю карток в обігу. Про це стало відомо з даних НБУ.

Деталі

Станом на 1 квітня 2025 року в обігу перебувало 69,22 млн карток Visa та 67,75 млн карток Mastercard. Частка Visa на ринку склала 50,4%, Mastercard – 49,3%. Для порівняння, на початку року ці показники становили 48,2% і 51,5%, а на 1 квітня 2024 року – 45,3% і 54,3% відповідно.

Водночас за кількістю активних карток (з принаймні однією видатковою операцією за місяць) Mastercard зберігала перевагу над Visa, хоча розрив значно скоротився: 29,94 млн проти 29,32 млн.

На початку року ці цифри були 30,07 млн проти 28,48 млн, а на 1 квітня 2024 року – 29,85 млн проти 22,65 млн. Частка активних карток Mastercard на ринку становила 50,3%, Visa – 49,3%, а національної системи «Простір» – трохи понад 0,3%.

Контекст

У листопаді-грудні 2024 року Visa випередила Mastercard за обсягом і кількістю безготівкових операцій в Україні. У березні 2025 року цей розрив зріс: Visa зафіксувала 409 млн операцій на 198,0 млрд грн, тоді як Mastercard – 346 млн операцій на 183,9 млрд грн. Проте у готівкових операціях Mastercard усе ще лідирує: 21 млн операцій на 114,1 млрд грн проти 17 млн операцій на 90,9 млрд грн у Visa.

Наприкінці 2024 року monobank, другий за кількістю емітованих карток в Україні, оголосив про переведення більшості клієнтів із Mastercard на Visa.

Загальна кількість платіжних карток в Україні за перший квартал 2025 року зросла на 4,1% (5,42 млн) – до 137,4 млн. Водночас кількість активних карток збільшилася лише на 1,2% (0,71 млн) – до 59,4 млн. ПриватБанк залишається лідером ринку, збільшивши кількість діючих карток на 2,6% (1,49 млн) – до 58,17 млн, а активних – на 1,4% (0,44 млн) – до 31,97 млн.

Універсал Банк (mono), який у 2024 році посів друге місце, у першому кварталі 2025 року зазнав зниження кількості активних карток на 0,6% (0,06 млн) – до 9,72 млн, хоча загальна кількість карток зросла на 4,1% (0,94 млн) – до 24,18 млн.

Ощадбанк, що замикає трійку лідерів, наростив кількість карток на 8,4% (1,49 млн) – до 19,22 млн, а активних карток – на 2,9% (0,23 млн) – до 8,00 млн.