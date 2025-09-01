У січні–червні 2025 року загальний виторг агропромислового холдингу «Астарта» знизився на 29% у річному вимірі до €227 млн, йдеться у звіті найбільшого в Україні виробника цукру за перше півріччя. Причина – скорочення продажів у ключових сегментах бізнесу.

Деталі

Найбільший внесок у виручку забезпечив цукровий напрямок – €79 млн, що на 38% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це сталося через річне падіння цін на цукор (на 11%) та зменшення обсягів продажів (на 29%), зазначив агрохолдинг.

Експорт цукру скоротився на 50% р/р до €36 млн. Основними ринками збуту були Лівія, Македонія та Ізраїль. Валовий прибуток цукрового сегмента знизився на 26% р/р до €21 млн, хоча маржа зросла на 4 в.п. до 27%.

Показник EBITDA у цьому напрямку зріс на 17% р/р до €14 млн, а рентабельність – з 10% до 18% завдяки скороченню витрат на збут і дистрибуцію майже удвічі.

Сільськогосподарський сегмент згенерував €61 млн, що на 38% менше за показник першого півріччя минулого року.

Обсяги продажу зернових і олійних знизилися на 53% до 216 000 тонн через слабший урожай. При цьому EBITDA зросла на 11% до €49 млн завдяки зменшенню витрат і покращенню цінової кон’юнктури.

Переробка сої принесла €55 млн, що на 6% менше за минулорічний показник. Водночас тваринництво продемонструвало зростання на 17% – виручка досягла €29 млн.

Загалом експортні продажі принесли компанії €138 млн, або 61% виручки проти 67% у першому півріччі 2024 року.

Валовий прибуток «Астарта» скоротився на 28% до €92 млн, хоча рентабельність за цим показником залишилася стабільною на рівні 40%.

Показник EBITDA зменшився на 6% до €81 млн, але його маржа зросла до 36% проти 27% рік тому завдяки нижчим витратам на збут.

Контекст

Агропромхолдинг «Астарта», найбільший виробник цукру в Україні, у 2024 році збільшив чистий прибуток на 34,5% – до €83,25 млн, а його консолідований виторг скоротився на 1,1% – до €612,15 млн.

Сімʼя CEO «Астарти» Віктора Іванчика на початок цього року володіла близько 41,48% акцій, докупивши торік 1,22%. Fairfax Financial Holdings мала 29,91%, ще 2,12% акцій належать самій компанії і були раніше викуплені в рамках buyback.

У червні «Астарта» повідомила, що виплатить дивіденди за 2024 рік у розмірі €0,5 за акцію на загальну суму €12,5 млн. Це відповідає показникам попередніх двох років.