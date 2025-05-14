«Астарта» залучила $40 млн від IFC для будівництва заводу з виробництва соєвого концентрату

«Астарта» та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду на $40 млн, які спрямують на будівництво першого в Україні заводу з виробництва соєвого протеїнового концентрату, повідомляє пресслужба агропромислового холдингу 14 травня. Інвестиція є частиною пакету фінансування обсягом до $80 млн, схваленого Радою директорів IFC 1 квітня.
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Ключові факти
- Очікується, що проєкт сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню продуктивності аграрного сектору та стимулюванню економічного зростання.
- «Астарта» зазначає, що першою в Україні запускає виробництво соєвого протеїнового концентрату, який є екологічно чистою та сталою альтернативою рибному борошну, що використовується у європейській аквакультурі.
- Проєкт передбачає підтримку місцевих фермерів шляхом розширення мережі постачальників «Астарти» та збільшення обсягів закупівель на внутрішньому ринку. Завод також вироблятиме соєву патоку — побічний продукт переробки, який буде використовуватися для потреб біогазових установок компанії.
- Пакет фінансування включає кредит у розмірі $27 млн з коштів IFC та пільговий кредит у розмірі $13 млн , наданий урядом Нідерландів.
- Фінансування IFC забезпечене гарантіями в межах Ukraine Investment Framework Європейської комісії, а також гарантіями уряду Нідерландів на підтримку програми IFC Economic Resilience Action (ERA) для України.
- «Запускаючи перше в країні виробництво соєвого протеїнового концентрату, ми інтегруємо нашу державу у світові продовольчі ланцюги, сприяємо економічному відновленню, модернізації промисловості та створенню нових робочих місць», – сказав генеральний директор та засновник «Астарти» Віктор Іванчик.
- За його словами, «Астарта» реалізовує цей проєкт як частину стратегії сталого розвитку агробізнесу».
- За оцінками IFC, ця інвестиція завдяки прямому та опосередкованому впливу на економіку щороку генеруватиме $680 млн валютної виручки, забезпечуватиме $116,5 млн внеску в економіку та створюватиме близько 3000 прямих і непрямих робочих місць.
- IFC очікує, що ця інвестиція допоможе Україні виробляти більше високовартісної агропродукції та підніматися вгору ланцюгом доданої вартості.
Контекст
«Астарта» – агропромисловий холдинг, який є найбільшим виробником цукру в Україні. Компанія має шість цукрових заводів, земельний банк у 220 000 га, молочні ферми з 22 000 голів ВРХ, олійноекстракційний завод на Полтавщині, сім елеваторів та біогазовий комплекс.
«Астарта» Віктора Іванчика за підсумками 2024-го вчетверо збільшив експорт цукру, прибуток зріс на 34%, частка експорту – на 12%. Прибуток «Астарти» за підсумками 2024-го зріс на 34%, до €83 млн. Виторг холдингу залишився на рівні 2023-го – €612 млн.
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