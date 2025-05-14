«Астарта» залучила $40 млн від IFC для будівництва заводу з виробництва соєвого концентрату

«Астарта» та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду на $40 млн, які спрямують на будівництво першого в Україні заводу з виробництва соєвого протеїнового концентрату, повідомляє пресслужба агропромислового холдингу 14 травня. Інвестиція є частиною пакету фінансування обсягом до $80 млн, схваленого Радою директорів IFC 1 квітня.

Ключові факти

Очікується, що проєкт сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню продуктивності аграрного сектору та стимулюванню економічного зростання.

«Астарта» зазначає, що першою в Україні запускає виробництво соєвого протеїнового концентрату, який є екологічно чистою та сталою альтернативою рибному борошну, що використовується у європейській аквакультурі.

Проєкт передбачає підтримку місцевих фермерів шляхом розширення мережі постачальників «Астарти» та збільшення обсягів закупівель на внутрішньому ринку. Завод також вироблятиме соєву патоку — побічний продукт переробки, який буде використовуватися для потреб біогазових установок компанії.

Пакет фінансування включає кредит у розмірі $27 млн з коштів IFC та пільговий кредит у розмірі $13 млн , наданий урядом Нідерландів.

Фінансування IFC забезпечене гарантіями в межах Ukraine Investment Framework Європейської комісії, а також гарантіями уряду Нідерландів на підтримку програми IFC Economic Resilience Action (ERA) для України.

«Запускаючи перше в країні виробництво соєвого протеїнового концентрату, ми інтегруємо нашу державу у світові продовольчі ланцюги, сприяємо економічному відновленню, модернізації промисловості та створенню нових робочих місць», – сказав генеральний директор та засновник «Астарти» Віктор Іванчик.

За його словами, «Астарта» реалізовує цей проєкт як частину стратегії сталого розвитку агробізнесу».

За оцінками IFC, ця інвестиція завдяки прямому та опосередкованому впливу на економіку щороку генеруватиме $680 млн валютної виручки, забезпечуватиме $116,5 млн внеску в економіку та створюватиме близько 3000 прямих і непрямих робочих місць.

IFC очікує, що ця інвестиція допоможе Україні виробляти більше високовартісної агропродукції та підніматися вгору ланцюгом доданої вартості.

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Контекст

«Астарта» – агропромисловий холдинг, який є найбільшим виробником цукру в Україні. Компанія має шість цукрових заводів, земельний банк у 220 000 га, молочні ферми з 22 000 голів ВРХ, олійноекстракційний завод на Полтавщині, сім елеваторів та біогазовий комплекс.

«Астарта» Віктора Іванчика за підсумками 2024-го вчетверо збільшив експорт цукру, прибуток зріс на 34%, частка експорту – на 12%. Прибуток «Астарти» за підсумками 2024-го зріс на 34%, до €83 млн. Виторг холдингу залишився на рівні 2023-го – €612 млн.