Агрохолдинг «Астарта» – найбільший в Україні виробник цукру – виплатить дивіденди за 2024 рік у розмірі €0,5 за акцію на загальну суму €12,5 млн. Це відповідає показникам попередніх двох років. Таке рішення ухвалили річні загальні збори акціонерів 12 червня, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення на Варшавській фондовій біржі. Акціонери доручили раді директорів визначити дати виплати дивідендів.

Деталі

Збори затвердили оновлену Політику винагород. Вона передбачає нову систему мотивації керівників – їм можуть передати акції компанії через спеціальний траст, який створить рада директорів.

Акціонери «Астарти» погодили випуск нових акцій на суму до 5% від статутного капіталу. Їх зможуть отримати лише працівники компанії в межах програми заохочення. Повноваження щодо випуску цих акцій передали раді директорів.

За даними біржі, найбільшим акціонером «Астарти» є компанія Albacon Ventures Ltd (власник – CEO Віктор Іванчик) з часткою 41,4%. На зборах вона мала 53,3% голосів. Серед найбільших акціонерів також – структури Fairfax Financial Holdings: Odyssey Reinsurance Company (7,67%), HWIC Global Equity Fund (7,29%) та United States Fire Insurance Company (6,93%).

«Астарта» повідомила, що 12 червня Albacon докупила ще 5280 акцій на біржі за середньою ціною 59,9 злотих ($14). Тепер у неї 10 364 500 акцій.

Контекст

«Астарта» вперше виплатила дивіденди (€12,2 млн або €0,5 на акцію) у червні 2021 року – за результатами 2020-го. У 2022-му через війну компанія відмовилась від виплат, але поновила їх у 2023 і 2024 роках.

13 червня акції «Астарти» впали в ціні на 1,2% – до 58,4 злотого за штуку. Для порівняння: торік на момент затвердження дивідендів вони коштували 29,25 злотих (приблизно €6,81, ще роком раніше – 32,80 злотих (близько €7,28).

Агропромхолдинг «Астарта», найбільший виробник цукру в Україні, у 2024 році збільшив чистий прибуток на 34,5% – до €83,25 млн, а його консолідований виторг скоротився на 1,1% – до €612,15 млн.

Сімʼя CEO «Астарти» Віктора Іванчика на початок цього року володіла близько 41,48% акцій, докупивши торік 1,22%. Fairfax Financial Holdings мала 29,91%, ще 2,12% акцій належать самій компанії і були раніше викуплені в рамках buyback.