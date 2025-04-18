Чистий прибуток Netflix у першому кварталі злетів майже на чверть, перевищивши прогнози

Netflix Inc., найбільший у світі стримінговий сервіс, у першому кварталі 2025 року наростив чистий прибуток та виручку. Прибутковість перевершила прогнози аналітиків, тоді як виторг відповідав очікуванням. Про це йдеться у повідомленні компанії від 17 квітня.

Деталі

Чистий прибуток компанії за січень-березень становив $2,89 млрд, або $6,61 на акцію, що значно вище порівняно з $2,33 млрд, або $5,28 на акцію, роком раніше. Для порівняння, аналітики FactSet прогнозували $2,48 млрд прибутку, або $5,67 на акцію.

Операційний прибуток зріс на 27% – до $3,35 млрд проти $2,63 млрд у першому кварталі 2023 року. Виручка піднялась на 12,5% – до $10,54 млрд, що відповідає консенсус-прогнозу.

Netflix також повідомила про зміну підходу до звітності – компанія більше не публікує дані про кількість підписників. Першим кварталом без цієї інформації став січень-березень.

Операційна маржа Netflix досягла 31,7% проти 28,1% торік, перевищивши очікувані 28,2%. Вільний грошовий потік збільшився на 25% – до $2,7 млрд.

Компанія підтвердила прогноз виручки на 2025 рік у межах $43,5-44,5 млрд. У другому кварталі очікується зростання виторгу приблизно на 15% і операційний прибуток у розмірі $3,675 млрд.

Контекст

У четвертому кварталі 2024 року Netflix збільшив кількість підписників на 18,9 млн осіб – на 44% більше, ніж роком раніше. Компанія також оголосила про підвищення цін у США, Канаді, Аргентині та Португалії.

Виручка за звітний період склала $10,25 млрд, перевищивши консенсус-прогноз у $10,1 млрд. Основними драйверами зростання стали другий сезон серіалу «Гра в кальмара» та фільм «Carry-On», який потрапив до топ-10 на платформі.

У 2025 році акції Netflix зросли майже на 8%, тоді як більшість компаній із групи технологічних лідерів «Чудова сімка» втратили понад 20% від своїх максимумів. Аналітики відзначають, що Netflix менш чутливий до зовнішньоекономічних ризиків, зокрема митної політики, і продовжує нарощувати прибутковість за рахунок зростання аудиторії та рекламної виручки.

Компанія залишається конкурентною завдяки доступній вартості підписки та високому рівню контенту.

До 2030 року Netflix планує подвоїти виручку та утричі збільшити операційний прибуток, писав WSJ. Поточна ринкова капіталізація компанії – близько $411 млрд, із потенціалом досягнення $1 трлн до кінця десятиліття.