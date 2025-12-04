Деталі

Основною метою Дая буде оновлення споживчих пристроїв Meta функціями штучного інтелекту. Він звітуватиме перед головним технічним директором Ендрю Босвортом, який керує Reality Labs. Ця група займається розробкою розумних окулярів та гарнітури віртуальної реальності.

Дай очолював команду дизайну користувацького інтерфейсу Apple з 2015 року. Він керував інтерфейсом гарнітури Vision Pro та масштабним редизайном операційних систем Apple. Він відіграв ключову роль у розробці додатків компанії – Apple Watch та iPhone X. Його команда допомагала розробляти низку нових пристроїв для розумного дому, повідомляє Bloomberg News.

Алан Дай попередив керівництво Apple про свій відхід цього тижня. Як зазначає Bloomberg, керівництво компанії готувалося до того, що він звільниться. Новим головним дизайнером інтерфейсів Apple стане Стівен Лемей. Як повідомив глава Apple Тім Кук, Лемей «грав ключову роль у розробці всіх основних інтерфейсів Apple з 1999 року».

Цей крок є сейсмічним зрушенням у Кремнієвій долині та показує, що Meta прагне стати виробником апаратних пристроїв відомих брендів, пише видання.

Контекст

Звільнення Дая стало ще однією відчутною втратою для Apple, яка за останні тижні вже пережила низку відставок ключових керівників. Минулого місяця компанію залишив багаторічний операційний директор Джефф Вільямс, а цього тижня про свій відхід оголосив глава напряму штучного інтелекту Джон Джаннандреа, який роками намагався вирівняти позиції Apple у сфері ШІ. Минулої осені пішов і колишній керівник апаратного підрозділу Ден Річчіо. За оцінками аналітиків, кадрові зміни можуть тривати й надалі, адже частина топменеджменту, включно з Тімом Куком, наближається до типового пенсійного віку.