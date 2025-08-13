Міжнародний телеком-оператор Veon завершив продаж 50,1% частки в Sky Mobile LLC (бренд Beeline) Eldik Bank, що належить уряду Киргизстану. Угоду закрили після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів, повідомила Veon 13 серпня.
Деталі
- Операцію провели через Menacrest AG – материнську компанію Sky Mobile. Veon володіла 50,1% Menacrest AG, решта 49,9% належала Crowell Investments Limited, що входить до Verny Capital Group.
- Продаж відбувся в межах стратегії Veon зі спрощення корпоративної структури та зосередження на ринках із великою кількістю населення та потенціалом розвитку масштабованих цифрових сервісів, йдеться у повідомленні.
- Спочатку Veon планувала продати свою частку CG Cell Technologies, але уряд Киргизстану скористався переважним правом купівлі та визначив Eldik Bank покупцем 100% компанії від імені держави. Після переговорів Eldik Bank сплатив повну суму угоди. Суму угоди компанія не розкриває.
- CEO Veon Каан Терзіоглу заявив, що «Білайн Киргизстан» досягла успіху в розвитку 4G та цифрових сервісів, і компанія впевнена в подальшому зростанні під управлінням нового власника.
Контекст
Veon надає конвергентний звʼязок і цифрові послуги майже 160 млн клієнтів у шести країнах, серед яких Пакистан, Україна, Казахстан, Бангладеш, Узбекистан, де проживає понад 7% населення світу.
За другий квартал 2025 року, Veon зафіксувала зростання виторгу на 5,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши $1,09 млрд. З цієї суми, $907 млн припадає на телекомунікаційні та інфраструктурні доходи, які дещо знизились на 0,5%. Водночас цифровий виторг зріс на 56,6% до $180 млн. EBITDA компанії збільшилась на 13,2%, досягнувши $520 млн.
У звіті за другий квартал цього року Veon зазначав, що запропонований лістинг «Київстар» на NASDAQ і продаж бізнесу в Киргизстані призведуть до негрошових витрат у розмірі від $150 млн до $200 млн, які, ймовірно, будуть визнані в третьому кварталі 2025 року.
