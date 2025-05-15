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Материнська компанія «Київстару» збільшила дохід майже на 9%, до $1 млрд, у першому кварталі (доповнено)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Нідерландська комунікаційна Veon, яка є материнською компанією найбільшого в Україні оператора «Київстар», у першому кварталі збільшила дохід на 8,9%, до $1,03 млрд, у річному обчисленні, йдеться у звіті компанії від 15 травня. EBITDA становить $439 млн, що на 13,7% більше у річному обчисленні. Доповнено. Загальний дохід компанії «Київстар» у першому кварталі зріс на 49,5% до 10,7 млрд грн.

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Ключові факти

  • У нацвалютах дохід Veon зріс на 15,7%, EBITDA – на 22,1%.
  • Згідно із звітом, дохід Veon від бізнесу в Україні підвищився на 36,9%, у Пакистані – на 20,4%, Узбекистані – на 9%. Доходи від бізнесу в Казахстані впали на 12,3%, у Бангладеш – на 21%.
  • Капітальні витрати збільшилися на 8,3% у річному обчисленні.
  • Veon зберіг свій прогноз на 2025 фінансовий рік, відповідно до якого очікується базове зростання загальної виручки у місцевій валюті на рівні від 12% до 14% у річному обчисленні та базове зростання EBITDA у місцевій валюті на рівні від 13% до 15% у річному обчисленні.
  • Група розпочала другу фазу раніше оголошеної програми зворотного викупу акцій у березні 2025 року. Друга фаза зворотного викупу становитиме до $35 млн і слідує за завершенням першої фази на суму $30 млн 27 січня 2025 року.
  • Доповнено. Загальний дохід компанії «Київстар» у першому кварталі 2025 року зріс на 49,5% порівняно з аналогічним періодом торік – до 10,7 млрд грн.
  • Показник EBITDA «Київстар» за звітний період зріс на 64,2%, до 5,9 млрд грн.
  • Показник APRU (середній місячний дохід від надання голосових послуг фіксованого звʼязку на одного абонента) зріс на 53,9%, до 140,6 грн. 
  • Капітальні інвестиції «Київстару» у першому кварталі зросли з 1,1 млрд грн до 2,4 млрд грн. 
  • Кількість абонентів мобільного звʼязку скоротилася на 4,9%, до 22,7 млн в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, «Домашнього інтернету» – зросла на 0,4%, до 1,13 млн.
  • Загальна кількість абонентів 4G «Київстар» у першому кварталі знизилася на 4,3% – до 14,3 млн.

Контекст

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» у 2024 році збільшив виторг на 11% порівняно з попереднім роком, до 37,3 млрд грн. У четвертому кварталі виручка досягла $251 млн, що на 15,9% більше, ніж в аналогічному періоді 2023 року. 

За рік виручка у доларовому еквіваленті зросла на 12,8%, до $925 млн. У гривнях компанія зафіксувала приріст на 11%, а в останньому кварталі – на 31,5%, до 10,4 млрд грн. Доходи від телекомунікаційних послуг та інфраструктури за рік збільшилися на 9,6%, до 36,4 млрд грн, а у четвертому кварталі – на 29,6%, до 10,1 млрд грн. 

На початку 2024 року оператор оговтувався від кібератаки, що відбулася у грудні 2023-го, каже керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Як компенсацію за кількаденну відсутність зв’язку «Київстар» не стягував з абонентів плату у січні 2024-го. «Перший квартал був для нього провальним», – говорить Паращій.

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