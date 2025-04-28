Власники арештованого «Вента ЛТД» намагаються вплинути на конкурс із пошуку управителя – АРМА

Компанія, кінцевим бенефіціарним власником якої є директор та фактичний власник ТОВ «Вента ЛТД», в останній день терміну оскарження тендерної документації подала скаргу до Антимонопольного комітету України, повідомляє АРМА 28 квітня. АРМА наголосило, що не допустить власників арештованого ТОВ до управління.

Ключові факти

АРМА вважає, що скарга свідчить про намагання власників арештованих активів через підпорядкованих та повʼязаних із ними осіб впливати на прозорі конкурсні процедури щодо пошуку управителів.

Минулого тижня АРМА оголосило конкурс на визначення управителя корпоративними правами одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів країни. Предметом конкурсу є 24% статутного капіталу підприємства.

Наразі скарги зареєстровані у системі Prozorro. Агентство очікує на розгляд та рішення Антимонопольного комітету України.

АРМА наголосило, що категорично не допустить власників та пов’язаних із ними осіб до управління арештованими активами, оскільки воно має здійснюватися виключно незалежними та добросовісними управителями.

«Ні колишні власники, ні пов’язані з ними особи не можуть і не будуть допущені до процесу управління активами, які перебувають у розпорядженні держави», – заявляє агентство.

Контекст

ТОВ «Вента ЛТД» було створено в Дніпрі в січні 1995 року. Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить до трійки лідерів у цій сфері.

Влітку 2022 року компанія передала в управління АРМА корпоративні права на частку, що належить російським акціонерам – одному з найбільших фармдистриб’юторів РФ, компанії «Катрен». Її частка складає 24%. Передача частки відбулася згідно з ухвалою суду в порядку кримінального провадження.

Виторг компанії у 2023-му становив 8,5 млрд грн, прибуток – 0,2 мдрд грн.