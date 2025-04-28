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Владельцы арестованного «Вента ЛТД» пытаются повлиять на конкурс по поиску управляющего – АРМА

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Компания, конечным бенефициарным владельцем которой является директор и фактический владелец ООО «Вента ЛТД», в последний день срока обжалования тендерной документации подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины, сообщает АРМА 28 апреля. АРМА подчеркнуло, что не допустит владельцев арестованного ООО в управление.

«Вента ЛТД» входит в тройку самых крупных фармацевтических дистрибьюторов в Украине.

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Ключевые факты

  • АРМА считает, что жалоба свидетельствует о попытке владельцев арестованных активов через подчиненных и связанных с ними лиц влиять на прозрачные конкурсные процедуры поиска управляющих.
  • На прошлой неделе АРМА объявила конкурс на определение управляющего корпоративными правами одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны. Предметом конкурса являются 24% уставного капитала предприятия.
  • В настоящее время жалобы зарегистрированы в системе Prozorro. Агентство ожидает рассмотрения и решения Антимонопольного комитета Украины.
  • АРМА подчеркнула, что категорически не допустит владельцев и связанных с ними лиц к управлению арестованными активами, поскольку оно должно осуществляться исключительно независимыми и добросовестными управляющими.
  • «Ни бывшие владельцы, ни связанные с ними лица не могут и не будут допущены к процессу управления активами, находящимися в распоряжении государства», – заявляет агентство.

Контекст

ООО «Вента ЛТД» было создано в Днепре в январе 1995 года. Компания занимается дистрибуцией лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения и входит в тройку лидеров в этой сфере.

Летом 2022 года компания передала в управление АРМА корпоративные права на принадлежащую российским акционерам долю – одному из крупнейших фармдистрибьюторов РФ, компании «Катрен». Ее доля составляет 24%. Передача доли состоялась согласно определению суда в порядке уголовного производства.

Выручка компании в 2023-м составила 8,5 млрд грн, прибыль – 0,2 млрд грн.

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