Владельцы арестованного «Вента ЛТД» пытаются повлиять на конкурс по поиску управляющего – АРМА

Компания, конечным бенефициарным владельцем которой является директор и фактический владелец ООО «Вента ЛТД», в последний день срока обжалования тендерной документации подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины, сообщает АРМА 28 апреля. АРМА подчеркнуло, что не допустит владельцев арестованного ООО в управление.
«Вента ЛТД» входит в тройку самых крупных фармацевтических дистрибьюторов в Украине.
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Ключевые факты
- АРМА считает, что жалоба свидетельствует о попытке владельцев арестованных активов через подчиненных и связанных с ними лиц влиять на прозрачные конкурсные процедуры поиска управляющих.
- На прошлой неделе АРМА объявила конкурс на определение управляющего корпоративными правами одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны. Предметом конкурса являются 24% уставного капитала предприятия.
- В настоящее время жалобы зарегистрированы в системе Prozorro. Агентство ожидает рассмотрения и решения Антимонопольного комитета Украины.
- АРМА подчеркнула, что категорически не допустит владельцев и связанных с ними лиц к управлению арестованными активами, поскольку оно должно осуществляться исключительно независимыми и добросовестными управляющими.
- «Ни бывшие владельцы, ни связанные с ними лица не могут и не будут допущены к процессу управления активами, находящимися в распоряжении государства», – заявляет агентство.
Контекст
ООО «Вента ЛТД» было создано в Днепре в январе 1995 года. Компания занимается дистрибуцией лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения и входит в тройку лидеров в этой сфере.
Летом 2022 года компания передала в управление АРМА корпоративные права на принадлежащую российским акционерам долю – одному из крупнейших фармдистрибьюторов РФ, компании «Катрен». Ее доля составляет 24%. Передача доли состоялась согласно определению суда в порядке уголовного производства.
Выручка компании в 2023-м составила 8,5 млрд грн, прибыль – 0,2 млрд грн.
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