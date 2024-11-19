Росія завдала екологічної шкоди Україні на $71 млрд із початку великої війни

Через військові дії з 24 лютого 2022 року екологічна шкода Україні оцінюється у $71 млрд. Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН із питань зміни клімату (COP29) у Баку 19 листопада.

Ключові факти

Внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу потрапило 180 млн т діоксиду вуглецю. За час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти українського довкілля понад 6500 злочинів, зазначила Гринчук.

За її словами, загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн т.

Загалом через війну вже знищено 3 млн га лісів, а забруднена вибухонебезпечними предметами територія України досягла 139 000 кв. км. Це у два рази більше за площу Азербайджану, наголосила Гринчук. «За допомогою партнерів уже розміновано 35 000 кв. км територій», – додала вона.

Контекст

За останній рік українцям повернули до використання майже 35 000 кв. км територій. На жовтень 2024 року сертифіковано 56 операторів, кількість саперів зросла до понад 4000, а в полях працює 98 машин для розмінування, за даними Мінекономіки.

Згідно з дослідженням Tony Blair Institute, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети досягають $11,2 млрд щорічно, що співставно з 5,6% ВВП України в 2021 році. Найбільше втрачається через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

У жовтні 2024 року Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір із переможцем аукціону на послуги з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування». Він розміновуватиме 86 га в Миколаївській області.