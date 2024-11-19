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Росія завдала екологічної шкоди Україні на $71 млрд із початку великої війни

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Пожежа на полі в Україні внаслідок бойових дій /Getty Images

Пожежа на полі в Україні внаслідок бойових дій Фото Getty Images

Через військові дії з 24 лютого 2022 року екологічна шкода Україні оцінюється у $71 млрд. Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН із питань зміни клімату (COP29) у Баку 19 листопада.

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Ключові факти

  • Внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу потрапило 180 млн т діоксиду вуглецю. За час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти українського довкілля понад 6500 злочинів, зазначила Гринчук.
  • За її словами, загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн т.
  • Загалом через війну вже знищено 3 млн га лісів, а забруднена вибухонебезпечними предметами територія України досягла 139 000 кв. км. Це у два рази більше за площу Азербайджану, наголосила Гринчук. «За допомогою партнерів уже розміновано 35 000 кв. км територій», – додала вона. 

Контекст 

За останній рік українцям повернули до використання майже 35 000 кв. км територій. На жовтень 2024 року сертифіковано 56 операторів, кількість саперів зросла до понад 4000, а в полях працює 98 машин для розмінування, за даними Мінекономіки.

Згідно з дослідженням Tony Blair Institute, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети досягають $11,2 млрд щорічно, що співставно з 5,6% ВВП України в 2021 році. Найбільше втрачається через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків. 

У жовтні 2024 року Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір із переможцем аукціону на послуги з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування». Він розміновуватиме 86 га в Миколаївській області.

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