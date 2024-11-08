Світові ціни на продовольство у жовтні досягли найвищого рівня за півтора року – ФАО

У жовтні показник світових цін на продовольство досяг найвищого рівня за останні 18 місяців, що було спричинено різким зростанням котирувань на рослинні олії, повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Зокрема, минулого місяця Індекс продовольчих цін ФАО склав 127,4 пункту, що на 2,0% більше, ніж у вересні.

Ключові факти

У жовтні Індекс, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик основних продовольчих товарів, склав 127,4 пункту, що на 5,5% більше за його показник минулого року.

Водночас Індекс залишився на 20,5% нижче максимального значення, зафіксованого в березні 2022 року.

Індекс цін ФАО на рослинні олії в жовтні збільшився на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму в результаті зростання котирувань на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олію, що було спричинено насамперед побоюваннями щодо обсягів виробництва.

У жовтні Індекс цін на зернові збільшився на 0,9% через зростання експортних цін на пшеницю та кукурудзу.

Індекс цін на цукор збільшився на 2,6% на тлі збереження занепокоєння щодо перспектив виробництва цукру в Бразилії в сезоні 2024-2025 років через тривалі посушливі погодні умови.

Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,9% у жовтні, що в середньому на 21,4% вище за показник аналогічного періоду минулого року. Зростання було зумовлене насамперед підвищенням світових цін на сири та вершкове масло, тоді як котирування на сухе молоко знизилися.

Індекс цін на мʼясо, всупереч загальній тенденції до зростання, знизився на 0,3% порівняно з вереснем, головним чином через зниження цін на свинину внаслідок збільшення обсягів забою в Західній Європі на тлі слабкого внутрішнього та міжнародного попиту.

Контекст

За підсумками 2024 року врожай сої в Україні може становити 5,9–6,1 млн т, а соняшнику – 10–10,2 млн т, свідчать розрахунки Forbes Ukraine на основі даних Мінагрополітики. На 25 жовтня цих культур було обмолочено 93% і 94% відповідно.

Ціна соняшникової олії на світовому ринку у жовтні перевищила позначку $1200 за 1 т, і зараз у півтора раза вища, ніж торік. Отже, українські олійники можуть збільшити виторг, попри зменшення врожаю соняшнику.

Згідно митних даних, у 2023 році Україна експортувала 5,74 млн т соняшникової олії на суму $5 млрд. Натомість світові ціни на сою зараз на 23% нижчі, ніж торік.