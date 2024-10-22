Населення України скоротилося на 10 млн осіб з початку війни – ООН

Населення України скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявила директорка зі Східної Європи та Центральної Азії Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві 22 жовтня. За її словами, війна ще більше ускладнила і без того невтішну демографічну ситуацію в країні, пише Reuters.

Деталі

Війна увігнала країну в демографічну кризу – 6,7 млн стали біженцями, «десятки тисяч» людей загинули на фронті, зазначила Бауер.

Рівень народжуваності в Україні різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку. Це один із найнижчих показників у світі, наголосила представниця ООН. Для підтримання стабільної чисельності населення коефіцієнт має бути 2,1.

За словами Бауер, через бойові дії в Україні зʼявилися практично безлюдні райони, де залишилися тільки літні люди.

Контекст

До повномасштабної війни населення України становило 42 млн осіб, включно з жителями окупованого Криму. Згідно з даними урядової Стратегії демографічного розвитку, до липня 2024 року населення України скоротилося до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на територіях, що перебувають під контролем Києва.

Уряд прогнозує, що населення продовжить скорочуватися, і до 2041 року в Україні проживатимуть 28,9 млн осіб, а до 2051-го – 25,2 млн.

Основними причинами такої тенденції уряд називає депопуляцію – коли смертність перевищує народжуваність, трудову міграцію, окупацію частини території країни та нові виклики, повʼязані з війною.

Як може змінитися демографія у найближчі роки, чи можна уповільнити динаміку і де шукати працівників бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.