У вівторок, 23 вересня, Запорізька атомна електростанція залишилася без електропостачання, що стало десятим випадком знеструмлення від початку її окупації російськими силами, повідомило Міністерство енергетики України.

Деталі

За інформацією відомства, о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, яка забезпечувала ЗАЕС електроенергією від української енергосистеми. Причини відключення в міністерстві не уточнили.

«Запорізька АЕС перейшла на забезпечення власних потреб за допомогою дизельних генераторів, що є серйозним порушенням умов безпечної експлуатації станції», – зазначили в повідомленні.

Міністерство нагадало, що від початку окупації ЗАЕС неодноразово втрачала електропостачання через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Цей інцидент ще раз підтверджує, що російська окупація становить головну загрозу для безпечної роботи станції», – наголосили в Міненерго.

Міністерство закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації ЗАЕС, наголосивши, що повернення станції під повний контроль України є єдиним способом гарантувати ядерну безпеку в регіоні.

На 69-й Генеральній конференції МАГАТЕ, що проходила 15-19 вересня у Відні, була ухвалена резолюція «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні», яка закликає Росію негайно деокупувати ЗАЕС. Документ підтримали 62 країни-члени.

Контекст

Запорізька атомна електростанція, що має потужність понад 6 ГВт, є найбільшою в Європі та посідає дев’яте місце у світі за цим показником. До початку війни вона виробляла майже чверть усієї електроенергії України.

4 березня 2022 року, після нічного штурму, російські війська захопили Запорізьку АЕС. Незважаючи на окупацію, станція продовжувала генерувати електроенергію для української енергосистеми до 11 вересня.

5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін видав «указ», яким передав окуповану Запорізьку АЕС під управління новоствореної компанії «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», що є підрозділом «Росатома». За оцінками «Енергоатома», збитки від руйнувань і пошкоджень майна та інфраструктури Запорізької АЕС, а також інших її підрозділів, завдані окупантами, перевищують 28 млрд грн.