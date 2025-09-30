YouTube погодився виплатити $24,5 млн президенту США Дональду Трампу та іншим позивачам у справі про блокування облікових записів після подій 6 січня 2021 року у Вашингтоні, пише The New York Times.
Деталі
- Відповідні документи були подані до федерального суду Каліфорнії у понеділок, 29 вересня.
- З цієї суми $22 млн отримає особисто Трамп, решта — $2,5 млн — буде розподілена між іншими позивачами, зокрема письменницею Наомі Вулф і Американським консервативним союзом.
- Сам Трамп заявив, що направить кошти на благодійність — до фонду National Mall Trust і на будівництво бальної зали в Білому домі.
Контекст
YouTube заблокував канал Трампа невдовзі після штурму Капітолію, пояснивши це ризиками повторення насильства. У відповідь Трамп подав до суду в жовтні 2021 року, звинувативши платформу, а також Meta і Twitter (тепер X) у цензурі та порушенні права на свободу слова.
Справа проти YouTube певний час залишалась у підвішеному стані, як і подібні позови проти Meta та Twitter. У 2022 році суд відхилив позов проти Twitter, але з обранням Трампа знову президентом ситуація змінилась. Раніше Meta погодилась виплатити $25 млн у січні 2025 року, X (екс-Twitter) — близько $10 млн у лютому, Paramount у липні виплатив $16 млн через судовий спір щодо монтажу інтерв’ю на CBS. ABC News у грудні 2024-го погодився на $15 млн у справі про дифамацію.
Слідом за судовими позовами, Трамп і його команда посилили тиск на компанії, яких вважають вороже налаштованими — від юридичних фірм до медіа й університетів.
YouTube у 2025 році почав пом’якшувати політику модерації: відновив акаунти, заблоковані за дезінформацію щодо COVID-19 та виборів, та пообіцяв лояльніші підходи до контенту.
Alphabet, материнська компанія YouTube, заробила $9,7 млрд на рекламі лише у другому кварталі 2025 року.
