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Причиною стало рішення Трампа залучити Національну гвардію до Лос-Анджелеса для придушення заворушень без згоди штату. Куналакіс зазначила, що в сучасній історії США Нацгвардію ще не використовували в такий спосіб.

«Позов підкреслює, що Трамп не мав повноважень викликати Нацгвардію через протест 400 осіб, із яким місцева поліція впоралася б самостійно», – заявила Куналакіс на CNN.

У коментарі The Times вона порівняла дії Трампа з політикою угорського прем’єра Віктора Орбана, яку спостерігала, будучи послом США в Угорщині за адміністрації Обами.

«Трамп, здається, навмисне загострює ситуацію. Так зазвичай починається ескалація. Він задіяв Нацгвардію не через необхідність, а щоб показати силу й жорсткість, використовуючи протести як привід», – вважає віцегубернаторка.

Вона засудила підпали та агресію протестувальників, але наголосила, що місцева влада вже контролювала ситуацію. Куналакіс також висловила занепокоєння щодо намірів Трампа.

«Якщо вони почнуть вдиратися в кожен дім, на кожне підприємство чи готель і забирати людей лише через їхній вигляд, це дуже тривожно. Невідомо, до чого це може призвести», – зазначила вона.

За її словами, такі дії шкодять усім сторонам і можуть мати «серйозні наслідки для економіки країни».

Контекст

Нещодавно в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести через рейди проти нелегальних мігрантів. Заворушення почалися після того, як агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 осіб, які перебували в США нелегально. Президент Дональд Трамп наказав відправити до Лос-Анджелеса Національну гвардію для придушення протестів і заборонив учасникам заворушень носити маски.