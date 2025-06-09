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Каліфорнія подасть позов проти Трампа через залучення Нацгвардії для придушення заворушень у штаті

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Поліція затримує учасника акції біля в’язниці в Лос-Анджелесі під час протесту проти рейдів ICE, 6 червня 2025 року /Getty Images

Поліція затримує учасника акції біля в’язниці в Лос-Анджелесі під час протесту проти рейдів ICE, 6 червня 2025 року Фото Getty Images

Віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс повідомила, що в понеділок штат подасть федеральний позов проти адміністрації президента Дональда Трампа, пише Los Angeles Times.

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Деталі 

  • Причиною стало рішення Трампа залучити Національну гвардію до Лос-Анджелеса для придушення заворушень без згоди штату. Куналакіс зазначила, що в сучасній історії США Нацгвардію ще не використовували в такий спосіб.
  • «Позов підкреслює, що Трамп не мав повноважень викликати Нацгвардію через протест 400 осіб, із яким місцева поліція впоралася б самостійно», – заявила Куналакіс на CNN.
  • У коментарі The Times вона порівняла дії Трампа з політикою угорського прем’єра Віктора Орбана, яку спостерігала, будучи послом США в Угорщині за адміністрації Обами.
  • «Трамп, здається, навмисне загострює ситуацію. Так зазвичай починається ескалація. Він задіяв Нацгвардію не через необхідність, а щоб показати силу й жорсткість, використовуючи протести як привід», – вважає віцегубернаторка.
  • Вона засудила підпали та агресію протестувальників, але наголосила, що місцева влада вже контролювала ситуацію. Куналакіс також висловила занепокоєння щодо намірів Трампа.
  • «Якщо вони почнуть вдиратися в кожен дім, на кожне підприємство чи готель і забирати людей лише через їхній вигляд, це дуже тривожно. Невідомо, до чого це може призвести», – зазначила вона.
  • За її словами, такі дії шкодять усім сторонам і можуть мати «серйозні наслідки для економіки країни».

Контекст 

Нещодавно в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести через рейди проти нелегальних мігрантів. Заворушення почалися після того, як агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 осіб, які перебували в США нелегально. Президент Дональд Трамп наказав відправити до Лос-Анджелеса Національну гвардію для придушення протестів і заборонив учасникам заворушень носити маски.

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