YouTube дозволить відновити доступ каналам, заблокованим у 2020 році за поширення дезінформації про COVID-19 та вибори. Про це йдеться у листі компанії Alphabet, що є материнською структурою Google і володіє YouTube.

Деталі

У листі до Юридичного комітету Палати представників США юристи Alphabet заявили, що адміністрація Байдена тиснула на компанію з вимогою видаляти контент користувачів, пов’язаний із COVID-19, навіть якщо той формально не порушував політик Alphabet. За їхніми словами, на таке рішення вплинула «політична атмосфера».

Alphabet повідомила, що з 2020 року політики YouTube щодо виборів і COVID-19 змінилися, тому компанія дозволить повернутися авторам, які були заблоковані за контент, що нині не порушує правил. Також YouTube припинить співпрацю зі сторонніми фактчекерами.

Нова програма запрацює у форматі пілоту та охопить обмежене коло авторів, зокрема й тих, чиї канали були видалені за правилами, що вже втратили чинність.

Зміна політики відеохостингу відбувається на тлі тиску республіканців, які вимагають від технологічних компаній скасувати обмеження часів адміністрації Байдена. У березні конгресмен Джим Джордан викликав гендиректора Alphabet Сундара Пічаї, звинувативши YouTube в «співучасті в урядовій цензурі», пише CNBC.

Контекст

У 2020 році, на тлі пандемії COVID-19 та під час першої каденції Дональда Трампа, YouTube запровадив жорстку політику протидії медичній дезінформації. Платформа почала блокувати контент, що поширював теорії змови про коронавірус, а згодом повністю заборонила подібні матеріали. Після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року YouTube тимчасово заблокував низку каналів, зокрема канал самого Трампа, які просували заяви про нібито фальсифікацію результатів виборів.

У грудні 2024-го платформа скасувала окремі правила щодо Covid-дезінформації.

YouTube розпочав свою роботу 14 лютого 2005 року – саме тоді було зареєстровано домен YouTube.com. Платформа швидко набрала популярність: уже до грудня того ж року офіційно відбулася її презентація, і щоденна кількість переглядів перевищила 2 млн. Сьогодні YouTube є одним із найбільших відеохостингів у світі – щодня користувачі переглядають понад 1 млрд годин відео. YouTube у 2024 році сприяв створенню у США понад 490 000 робочих місць із повною зайнятістю та додала більш ніж $55 млрд до ВВП країни.