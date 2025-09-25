З 27 вересня 2025 року в Україні набудуть чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Про це повідомила Державна податкова служба. Нові норми мають удвічі зменшити кількість випадків блокування накладних і спростити процедури для бізнесу.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
Що змінює Постанова №1048:
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
- Зменшує кількість блокувань податкових накладних – завдяки оновленим критеріям ризику та розширенню позитивної податкової історії, очікується вдвічі менше блокувань, за даними ДПСУ.
- Спрощує перевірки для бізнесу на територіях, де є загроза бойових дій, але немає активних бойових зіткнень – особливо це стосується експортних операцій.
- Збільшує ліміти для безумовної реєстрації: обсяг постачання – до 1 млн грн (раніше – 500 000 грн); на одного контрагента – до 100 000 грн (було – 50 000 грн); для позитивної податкової історії – до 3 млн грн на місяць.
- Дозволяє повертати товари від неплатника ПДВ до 90 днів без автоматичного визнання такої операції ризиковою (раніше – 30 днів).
Контекст
Податкова накладна – це цифровий документ, який подають платники ПДВ. Її реєстрація в базі Державної податкової служби є необхідною для отримання податкового кредиту, що дозволяє зменшити податкове навантаження. Блокування накладних створює для бізнесу додаткові витрати часу та коштів.
Блокування податкових накладних (ПН) в Україні – це автоматична зупинка їхньої реєстрації в ЄРПН системою ДПС для запобігання фіктивним операціям з ПДВ. У 2024 році заблоковано 2,33 млн ПН на суму близько 54 млрд грн, що вплинуло на 24 000 платників. Причини: невідповідність сум ПДВ середньомісячним показникам, ризикові контрагенти, відсутність таблиці даних платника (TDP) або повернення товарів від неплатників ПДВ.
На початку 2025 року частка заблокованих накладних становила 0,76% від загальної кількості поданих, а нині цей показник знижено до 0,39%, повідомляла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
У серпні 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив зміни до постанови №1165, спрямовані на зменшення удвічі кількості платників податків, які стикаються з блокуванням податкових накладних.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.