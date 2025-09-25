З 27 вересня 2025 року в Україні набудуть чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Про це повідомила Державна податкова служба. Нові норми мають удвічі зменшити кількість випадків блокування накладних і спростити процедури для бізнесу.

Деталі

Що змінює Постанова №1048:

Зменшує кількість блокувань податкових накладних – завдяки оновленим критеріям ризику та розширенню позитивної податкової історії, очікується вдвічі менше блокувань, за даними ДПСУ.

Спрощує перевірки для бізнесу на територіях, де є загроза бойових дій, але немає активних бойових зіткнень – особливо це стосується експортних операцій.

Збільшує ліміти для безумовної реєстрації: обсяг постачання – до 1 млн грн (раніше – 500 000 грн); на одного контрагента – до 100 000 грн (було – 50 000 грн); для позитивної податкової історії – до 3 млн грн на місяць.

Дозволяє повертати товари від неплатника ПДВ до 90 днів без автоматичного визнання такої операції ризиковою (раніше – 30 днів).

Контекст

Податкова накладна – це цифровий документ, який подають платники ПДВ. Її реєстрація в базі Державної податкової служби є необхідною для отримання податкового кредиту, що дозволяє зменшити податкове навантаження. Блокування накладних створює для бізнесу додаткові витрати часу та коштів.

Блокування податкових накладних (ПН) в Україні – це автоматична зупинка їхньої реєстрації в ЄРПН системою ДПС для запобігання фіктивним операціям з ПДВ. У 2024 році заблоковано 2,33 млн ПН на суму близько 54 млрд грн, що вплинуло на 24 000 платників. Причини: невідповідність сум ПДВ середньомісячним показникам, ризикові контрагенти, відсутність таблиці даних платника (TDP) або повернення товарів від неплатників ПДВ.

На початку 2025 року частка заблокованих накладних становила 0,76% від загальної кількості поданих, а нині цей показник знижено до 0,39%, повідомляла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

У серпні 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив зміни до постанови №1165, спрямовані на зменшення удвічі кількості платників податків, які стикаються з блокуванням податкових накладних.