Кабінет Міністрів України схвалив зміни до постанови №1165, спрямовані на зменшення удвічі кількості платників податків, які стикаються з блокуванням податкових накладних. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Деталі
- За її словами, на початку 2025 року частка заблокованих накладних становила 0,76% від загальної кількості поданих, а нині цей показник знижено до 0,39%.
- «Якщо раніше з блокуванням стикався кожний п’ятий підприємець, то зараз – кожний восьмий», – зазначила Карнаух, додавши, що нові зміни сприятимуть подальшому зменшенню цього показника.
Зміни, запропоновані Державною податковою службою ще в березні 2025 року, передбачають:
- підвищення лімітів для автоматичної реєстрації накладних: до 1 млн грн загального обсягу та до 100 000 грн на одного контрагента;
- збільшення порогу для операцій з невеликими сумами до 10 000 грн (замість 5000 грн) та ліміту загального обсягу таких операцій у поточному місяці до 3 млн грн (з 500 000 грн);
- спрощення критеріїв безумовної реєстрації для підприємців у регіонах із потенційною загрозою бойових дій;
- автоматичну реєстрацію для платників, виключених із переліку ризикових, за наявності позитивної податкової історії;
- вдосконалення механізму врахування таблиць даних платника;
- оновлення критеріїв позитивної податкової історії: ліміт обсягу операцій підвищено до 3 млн грн (з 1 млн грн), на одного контрагента – до 500 000 грн (зі 100 000 грн), а кількість платників, де керівник може обіймати аналогічну посаду, збільшено з трьох до п’яти;
- подовження терміну для розрахунків коригування при поверненні товару від неплатника ПДВ – з 30 до 90 днів.
Зміни набудуть чинності через 30 днів після ухвалення.
Контекст
Податкова накладна – це цифровий документ, який подають платники ПДВ. Її реєстрація в базі Державної податкової служби є необхідною для отримання податкового кредиту, що дозволяє зменшити податкове навантаження. Блокування накладних створює для бізнесу додаткові витрати часу та коштів.
У жовтні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1154, яка посилила перевірку податкових накладних. У результаті було заблоковано понад 1 млн документів. Представники бізнесу зазначали, що під блокування потрапляли не лише сумнівні операції, а й добросовісні компанії.
Станом на лютий 2025 року частка заблокованих накладних знизилася майже удвічі – до 0,39%. За даними ДПС, з початку року 9300 суб’єктів господарювання були виключені з переліку ризикових.
У березні Податкова служба запропонувала зміни до механізму зупинення реєстрації накладних і передала їх до Міністерства фінансів. Очікується, що оновлення до постанови №1165 значно зменшать кількість блокувань.
